ΝΤΙΝ Δεν την γνώριζα προσωπικά, αλλά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της δημοσιογράφου Αριάδνης Γερασιμίδου με συγκλόνισε, όπως και όλους όσοι το διάβασαν. Στην ανάρτηση που είχε αφήσει να ανέβει… όταν… έγραφε μεταξύ άλλων πως «Ουπς. Μάλλον τελικά έφυγα για κάπου καλύτερα! Όπως μου είχα υποσχεθεί έφυγα όμορφη οπότε όλα καλά! Θέλω να ξέρετε πως πάλεψα μέχρι τελευταία στιγμή 4 χρόνια και δυστυχώς νίκησε ο πόνος του καρκίνου. Δε θέλω κανένας να λυπηθεί, θέλω να χαμογελάτε και να ζείτε την κάθε σας ημέρα ευτυχισμένοι! Δεν αξίζει τίποτα παρά οι στιγμές που έχουμε! Να τις περνάτε όμορφα, να μην δουλεύετε πολύ και να ΖΕΙΤΕ!», καταλήγοντας «Να έχετε ευτυχισμένες στιγμές! Θα τα ξαναπούμε πάλι. Η ζωή συνεχίζεται!».

Η Αριάδνη, έως και την τελευταία της ανάρτηση, ξετύλιξε τον αληθινό μίτο της ζωής και μας έδωσε ένα πραγματικό μάθημα για αυτήν και την αξία της! Καλό ταξίδι, κορίτσι μας. Δεν σε γνώρισα, αλλά σίγουρα είχες πολύ φως μέσα σου. Και εκεί… στο αληθινό Φως… θα είσαι τώρα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τώρα πάμε και εμείς στα άλλα… τα πεζά… αυτά που αναρωτιέσαι πολλές φορές αν έχουν νόημα, αλλά «η ζωή συνεχίζεται»! Γιατί έτσι πρέπει…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έπρεπε να βγάλουν στην ΕΡΤ μία ακόμα μουσική εκπομπή. Έτσι έκοψαν… και καλά έκαναν… στο «Στα τραγούδια λέμε ναι» και αποφάσισαν να βγάλουν το «Δυνατά» με τον Κωστή Μαραβέγια. Κι εκεί ξεκινούν τα λάθη για τη δημόσια τηλεόραση.

Κατ’ αρχάς, όταν έχεις στο πρόγραμμά σου το «Μουσικό κουτί» που είναι… παράδειγμα μουσικής εκπομπής, είναι καλό να αποφεύγεις… τα φάλτσα, γιατί… υποψιάζεις το κοινό πως… έτυχε να την έχεις στο πρόγραμμά του! Το να έχεις έναν καλό τραγουδοποιό, όπως τον Κωστή Μαραβέγια, ως παρουσιαστή σε ένα σκηνικό που θυμίζει… ναϊντίλα με το πλαστικό λουλούδι να κυριαρχεί στο –και καλά!- ατμοσφαιρικό σκοτάδι της εκπομπής, για να κάνει αμήχανες ερωτήσεις στους καλεσμένους του και ακόμα πιο αμήχανη προσπάθεια να μεταδώσει το «είμαστε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα» προκαλεί… πισωγύρισμα. Την περιμέναμε πώς και πώς την πρεμιέρα της εκπομπής που όπως φαίνεται… βγήκε στο πόδι ακολουθώντας την τακτική «έλα, για την ΕΡΤ είναι»! Κρίμα. Θα περιμένουμε τα επόμενα επεισόδια που ελπίζουμε να ακολουθήσουν άλλη… τακτική… και αισθητική για να μην πηγαίνουν στράφι… οι καλεσμένοι… και για να μην φεύγουν… οι τηλεθεατές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πολλοί τηλεθεατές έφυγαν στο δεύτερο live του Just The Two Of Us. Δεν τους αδικώ! Αν και το show δεν έχει… στενή σχέση με το concept του BBC, στην πρεμιέρα του εκτός από αρκετά φάλτσα σε πεντάγραμμο και ορισμένα σε… πρόζα, είχε καταφέρει να μεταδώσει κέφι, χαρά και ατάκες με γέλιο! Το Σάββατο όμως, λίγες ήταν οι χαρές και πολλά τα φάλτσα… παντού. Μάλλον το κατάλαβαν… και σήκωσαν μανίκια… να δουλέψουν για το show του ερχόμενου Σαββάτου! Για να δούμε… τι θα δούμε! Γιατί με τα φάλτσα μπορεί και να γελάς αλλά τα τηλε-φάλτσα διώχνουν τους τηλεθεατές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για… διωγμό το σημερινό κουίζ: ποιο πρόσωπο δεν σταματά να λέει «έτσι είμαι εγώ και μην με ζορίζετε γιατί θα φύγω» με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα σε συνεργάτες… προκαλώντας όμως και μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού με τη στάση του; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Προς το παρόν ανέχονται τα… φάλτσα του, αλλά κάποια στιγμή όλα βγαίνουν… στο φως! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ