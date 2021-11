ΝΤΙΝ Προσπάθεια αναδιοργάνωσης για την επόμενη σεζόν λέγεται ότι κάνουν στο OPEN, αλλά προς το παρόν, ορισμένα προγράμματα του σταθμού που σημειώνουν… πτήσεις εδάφους στους πίνακες τηλεθέασης θα μπουν στο συρτάρι… ή σε τέτοια ζώνη προβολής που δύσκολα να την βρουν ακόμα κι οι δυο τρεις τηλεθεατές που τις παρακολουθούσαν! Έτσι λοιπόν από αυτή τη βδομάδα το «Μίλησέ μου» θα… σιωπήσει, ενώ και το Familiar θα βρεθεί εκτός… οικογένειας του σταθμού μόλις ολοκληρώσει τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια. Το Glam Wars όμως, που έχει περισσότερα επεισόδια γυρισμένα… και πληρωμένα… θα μετακομίσει προς το late night, μπας και πιάσει κανέναν τηλεθεατή… στον ύπνο! Βέβαια με το περιεχόμενο του ριάλιτι μόδας ο τηλεθεατής θα έχει σίγουρα εφιάλτες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε εφιάλτη έχει μετατραπεί το Dancing Without… ε, σόρι, το Dancing With The Stars είναι ο τίτλος του, για το STAR. Στο τελευταίο live μαζί με τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια… χόρεψαν μόνο 358.163 τηλεθεατές, καταγράφοντας 9,4% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Παρά τον… αυθορμητισμό της Μαρίνας Λαμπροπούλου να σηκωθεί από την κριτική επιτροπή για να μετρήσει τους κοιλιακούς του Έντουαρντ Στεργίου η τηλεθέαση παρέμεινε… σχεδόν ισάριθμη με αυτούς. Κι αν συνεχίσουν με τέτοια… τερτίπια δικαιολογημένα η τηλεθέαση θα ισοβαθμήσει με τον αριθμό κοιλιακών άλλων διαγωνιζομένων… που δεν είναι και τόσο γυμνασμένοι! Λογικό που τα νεύρα κάποιων υψηλών αξιωματούχων του σταθμού… χορεύουν και προσπαθούν να μαζέψουν το μπάτζετ, αλλά και τον αριθμό των αρχικά προγραμματισμένων επεισοδίων. Δύσκολο αυτό όμως…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δύσκολο φαίνεται πως είναι στην νέα διαγωνιζόμενη του Just The Two Of Us, τη Μαρίνα Πατούλη να… αποχωριστεί το επώνυμο του πρώην συζύγου της. Δικαίωμά της, αλλά όταν έχουν γίνει αγώνες από το γυναικείο φύλο για να διατηρούν το πατρικό τους και μετά το γάμο, το να συνεχίζεις να ονομάζεσαι με το όνομα του πρώην μετά το διαζύγιο… κάνει λίγο φάλτσο! Ίσως όταν… μαζεύονται τα πράματα και φεύγεις από το «σπίτι»… δεν κρατάς το… κουδούνι της εξώπορτας! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τη βρόντηξε την πόρτα η πρωταγωνίστρια του σημερινού κουίζ, καθώς έβγαινε από το γραφείο του στελέχους! Αρνείται να χωνέψει πως το πρότζεκτ που επιθυμούσε θα το δει στα χέρια άλλου προσώπου! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό όμως που την τάραξε, αλλά και την… ανησύχησε περισσότερο είναι ότι κανείς μετά τη θεαματική και ηχηρή αποχώρησή της από το γραφείο δεν την… κυνήγησε να την ηρεμήσει! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ