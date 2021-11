ΝΤΙΝ Μεγάλη η λίστα των σελέμπριτις για τον καινούργιο κύκλο του Survivor. Προς το παρόν η εταιρεία παραγωγής δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν «επώνυμο», αλλά γνωρίζοντας πως είναι δύσκολο το ριάλιτι να φέρει στον ΣΚΑΪ τις ίδιες υψηλές επιδόσεις του προηγούμενου κύκλου, η Acun Medya σκοπεύει να… χώσει ευρωπουλάκια! Βέβαια μην ξεχνάμε ότι από το ριάλιτι επιβίωσης… αναστήθηκαν καριέρες και πήραν τον… τίτλο του σελέμπριτι πρόσωπα που μέχρι να πάνε στον Άγιο Δομίνικο δεν τους γνώριζε κανείς, αλλά τώρα τους κυνηγούν για δηλώσεις! Πάντως ορισμένοι από τους «άι γουόνα μπι σελέμπριτι» θα ήταν καλύτερα να… μασάνε, έστω και φύλλα φοίνικα, από το να μιλούν και να παίρνουν θέση για δηλώσεις κακοποιημένων προσώπων. Αυτά και ο νοών… ελπίζω να… νοείτω! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το κατανόησαν καθυστερημένα στο STAR πως ήταν λάθος να κάνουν το Dancing With The Stars… without stars! Βλέποντας σήμερα το πρωί στο κανάλι της Κηφισιάς το ραβασάκι της Nielsen άρχισαν να χορεύουν… τα νεύρα τους. Το χθεσινό live σημείωσε 8,5% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Τουλάχιστον στις γυναίκες 18-24 ετών το STAR εισέπραξε 19,6, ενώ αντίθετα στους άνδρες που ανήκουν στο ίδιο ηλικιακό κοινό ο μέσος όρος ήταν 0,2! Ένα στοιχείο πάντως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το κανάλι τις Κηφισιάς χθες το πρωί, στο ίδιο κοινό, δηλαδή τους άνδρες ηλικίας 18-24, σημείωσε μέσο όρο 100%! Τι έβλεπαν; Την «Πέππα το γουρουνάκι»! Μήπως να το σκεφτούν εκεί, στο κανάλι της Κηφισιάς και να… ντύσουν τους διαγωνιζόμενους σε παιδικούς ήρωες; Γιατί επίσης υψηλή τηλεθέαση στο ίδιο κοινό έκαναν η Τρου, η Μάσα, ο Αρκούδος και ο Πινόκιο που ακολούθησαν στο πρόγραμμα την Πέππα! Και μην πείτε «γιατί να τους μεταμφιέσουν;»! Εδώ κάποιους τους… έχρισαν σταρούμπες για να βγει το πρόγραμμα. Η Πέππα θα τους χαλάσει; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Χάλασαν κάποια από τα σχέδια του ΑΝΤ1 για τη σεζόν. Αν κι έχουν ανακοινώσει πως θα έβγαζαν φέτος το «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here», αλλά και το «Νinja Warrior» αποφάσισαν να τα βάλουν… ξανά… στο συρτάρι και να τα δουν για την επόμενη σεζόν. Αν πάντως και στο κανάλι του Αμαρουσίου επιλέξουν για το σελέμπριτί τους να βάλουν αντίστοιχης… διασημότητας με ορισμένους σ(ι)ταρς του Dancing, βλέπω να φωνάζουν να τους πάρουμε… από όπου τους πάνε, αλλά το κοινό να τους αφήνει… δέαρ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για… χοντρό δέλεαρ… το σημερινό κουίζ: η αμοιβή στα χαρτιά λοιπόν που έδωσαν στο τηλεοπτικό πρόσωπο έχει πολλούς… αριθμούς. Αρκεί την επόμενη σεζόν να δεχτεί να ανήκει… στο δυναμικό τους! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό που προς το παρόν υπολογίζει είναι πόσα θα πληρώσει για το σπάσιμο… του ισχύοντος συμβολαίου του…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ