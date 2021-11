ΝΤΙΝ Νεύρα, πολλά νεύρα στο τηλεοπτικό τοπίο. Και ποτέ τα νεύρα δεν ήταν «καλός σύμβουλος». Αποδεδειγμένα και σε πολλές περιπτώσεις! Ο σκληρός ανταγωνισμός τη φετινή σεζόν έχει οδηγήσει… και οδηγεί ορισμένους… σε σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις. Κι η πιο εύκολη λύση είναι να ευθύνονται… πάντα και μόνο… οι απέναντι! Δύσκολο πράγμα η ενσυναίσθηση… και πολύ πιο εύκολη η τακτική της εμπάθειας! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για… εμπάθεια προς ορισμένους διαγωνιζομένους του Just The 2 Of Us κατηγορούνται από χρήστες των σόσιαλ μίντια κάποιες κριτικές της επιτροπής! Από την άλλη, ορισμένοι… θιγμένοι διαγωνιζόμενοι τονίζουν το φιλανθρωπικό ρόλο του σόου και ότι για αυτό συμμετέχουν. Το ξαναλέω: δύσκολο «βήμα» η ενσυναίσθηση. Πάντως με την ανατροπή που έκαναν το Σάββατο, αλλάζοντας τα ζευγάρια, το J2Us κατάφερε να συγκεντρώσει στη συχνότητα του ALPHA τους περισσότερους τηλεθεατές, αποδεικνύοντας ότι όταν βγαίνει ο… αυτόματος πιλότος… ακόμα και σε πάρτι… οι τηλεθεατές ανταποκρίνονται! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τεράστια ανταπόκριση έχει το Survivor με χιλιάδες να επιθυμούν να συμμετέχουν, είτε ως Μαχητές, είτε ως Διάσημοι. Άλλωστε μετά τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ κάποιοι από την πρώτη κατηγορία ευελπιστούν να περάσουν στη δεύτερη και να τους… χώνουν το μικρόφωνο στη μούρη για να εκφράσουν τις απόψεις τους… επί παντός επιστητού. Από τη μία τα ευρώπουλα που δίνει η εταιρεία παραγωγής και από την άλλη η δημοσιότητα που ελπίζουν να έχουν, πολλοί είναι αυτοί που παρακαλάνε να βρεθούν στον Άγιο Δομίνικο, να ταλαιπωρηθούν, να πεινάσουν, να υποφέρουν, να μαλώσουν… μπας και αποκτήσουν και δεύτερη… τριανταφυλλένια ευκαιρία και καριέρα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για καριέρα το σχετικό κουίζ που αφορά πρόσωπο από ριάλιτι που έχει βάλει λυτούς και δεμένους για μία θέση μπροστά από τις κάμερες. Στην αρχή το έπαιζε… μαγκιόρικα, αλλά όταν είδε ότι δεν έπιασε το έχει γυρίσει στο… παρακαλετό. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στις πιέσεις μάλιστα που ασκεί έχει δίπλα του… συμπαραστάτη… πρόσωπο που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία και του κάνει όλα τα χατίρια…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ