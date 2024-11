Η COSMOTE TV ανανεώνει τη συνεργασία με τα BBC Studios – Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το BBC Player

Σε ανανέωση, αλλά και ενίσχυση της επιτυχημένης συνεργασίας με τα BBC Studios προχώρησε η COSMOTE TV, παρέχοντας έως το 2027 στους συνδρομητές της τις παραγωγές και το συναρπαστικό περιεχόμενο που διανέμει παγκοσμίως το βρετανικό στούντιο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανανέωσης, η COSMOTE TV διαθέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υπηρεσία BBC Player, η οποία θα προσφέρει στους συνδρομητές πάνω από 1.000 ώρες περιεχομένου, από εμβληματικές σειρές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές και παιδικό πρόγραμμα των BBC Studios.

Το BBC Player είναι διαθέσιμο μέσα από μία ειδική branded area στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV.

Επίσης, η COSMOTE TV θα συνεχίσει να φέρνει σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην Ελλάδα νέους πολυαναμενόμενους τίτλους σειρών του BBC, ενώ θα συνεχίσει να μεταδίδει και το BBC Earth, το κανάλι που αναδεικνύει τη δουλειά των κορυφαίων δημιουργών ντοκιμαντέρ στον κόσμο και προσφέρει ένα συναρπαστικό «ταξίδι» εξερεύνησης στους τηλεθεατές.

«H συνεργασία μας με τα BBC Studios συνεχίζεται ενισχυμένη, με την προσθήκη του BBC Player στη streaming υπηρεσία μας και πάνω από 1.000 ώρες υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιεχόμενο. Με τη συμφωνία αυτή προσφέρουμε ακόμα πιο πλούσιο περιεχόμενο χωρίς έξτρα χρέωση στους πελάτες μας σε σειρές, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με τη σφραγίδα του BBC», δήλωσε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Executive Director COSMOTE TV.

«Είμαστε περήφανοι που φέρνουμε το BBC Player για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω της COSMOTE TV. Με πάνω από 1.000 ώρες περιεχομένου διαθέσιμες στην υπηρεσία, το BBC Player αποτελεί τον απόλυτο on-demand προορισμό των βραβευμένων σειρών και εκπομπών του BBC. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα μπορούν πλέον να εξερευνήσουν την πληθώρα όλου αυτού του ποιοτικού περιεχομένου που είναι άμεσα διαθέσιμο», σχολίασε σχετικά ο Bartosz Witak, General Manager for the CEE and MENAT region at BBC Studios.

Νέοι τίτλοι του BBC, αλλά και αγαπημένες σειρές που επιστρέφουν με νέους κύκλους επεισοδίων αναμένεται να έρθουν αυτή τη σεζόν σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV. Ανάμεσα στις νέες σειρές συγκαταλέγεται το «Death Valley», που ακολουθεί έναν πρώην ηθοποιό και μία ντετέκτιβ στην εξερεύνηση δολοφονιών που μαστίζουν την Ουαλία, καθώς και το «The Split: Barcelona», μία spin-off σειρά 2 επεισοδίων του δραματικού «The Split».

Με νέα σεζόν επιστρέφουν στην COSMOTE TV το αστυνομικό θρίλερ «The Chelsea Detective» και η δραματική κομεντί «Cheaters», από τους δημιουργούς των δημοφιλών «Misfits», «Lovesick» και «The End of the F***ing World». Στην COSMOTE TV θα προβληθούν, επίσης, η 6η σεζόν της βραβευμένης με BAFTA αστυνομικής σειράς, «Unforgotten» και ο 2ος κύκλος της τηλεοπτικής μεταφοράς της δημοφιλούς σειράς παιδικών βιβλίων της Ένιντ Μπλάιτον, «The Famous Five», .

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέσα από το BBC Player οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν ήδη πρόσβαση σε πάνω από 400 ώρες περιεχομένου, ενώ ο τελικός αριθμός θα ξεπεράσει τις 1.000 ώρες περιεχομένου. Ξεχωρίζει το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα «Luther» με τον Ίντρις Έλμπα, η τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Καρόλου Ντίκενς «Oliver Twist», το βραβευμένο με 7 Emmy «Little Dorrit» με την Κλερ Φόι (The Crown, First Man) και τον Μάθιου Μακφάντιεν (Succession), καθώς και το «Trigonometry» της Ελληνίδας σκηνοθέτιδος και παραγωγού (Chevalier, Attenberg, Κυνόδοντας, Άλπεις, Digger), Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη. Στο BBC Player είναι διαθέσιμο, επίσης, το ντοκιμαντέρ «Putin: A Russian Spy Story», η κορυφαία εκπομπή για αυτοκίνητα «Top Gear» και το βραβευμένο με 2 BAFTA show «The Great British Bake Off».