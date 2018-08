«Η Ελλάδα είναι το τέλειο πλατό» – Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και οι επιδοτήσεις για την επανεκκίνηση της εγχώριας βιομηχανίας

Πώς θα σας φαινόταν αν ενώ περπατούσατε σε κάποιο δρόμο ξαφνικά βλέπατε να γυρίζουν σκηνή για διεθνή κινηματογραφική ταινία; Κι όταν λέω «δρόμο» εννοώ οποιαδήποτε πόλης της χώρας μας, ακόμα και σε κάποιο από τα γραφικά χωριά. Η χώρα μας... έχει ζήτηση!

Εδώ και πολλά χρόνια η φυσική ομορφιά της αλλά και η πολυμορφία της προσφέρεται για σκηνικό σε πολλά είδη κινηματογραφικών ταινιών αφού διασχίζοντάς την μπορεί ο ενδιαφερόμενος να έχει στη διάθεσή του πολλά και διαφορετικά είδη φυσικών σκηνικών. Ωστόσο αν και η χώρα μας «έχει ζήτηση» ουδείς έως τώρα δεν υπήρχε για να μιλήσει με τους ενδιαφερόμενους, να μελετήσει τις αιτήσεις τους και να τους βοηθήσει. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους ρόλους που έχει αναλάβει το ΕΚΟΜΕ (Ενιαίο Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων) ώστε μεταξύ άλλων να μελετά αλλά και να βοηθά τους ενδιαφερόμενους. Σε συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ Πάνο Κουάνη μου είπε ότι

«Έχουμε ενδιαφέρον από Ινδίες, Κίνα και Αμερική. Εταιρεία από τις Ινδίες μάλιστα θέλει να κάνουν σκηνές δράσεις στον Πειραιά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο, γιατί πρέπει να «κλείσουν» οι δρόμοι, οπότε πρέπει να το δούμε με τις αρμόδιες Αρχές. Αλλά και από άλλη ξένη εταιρεία παραγωγής μας ζητήθηκε να γίνει γύρισμα σε μεγάλη ελληνική πόλη με καταδίωξη αυτοκινήτων. Προσπαθούμε και τους φέρνουμε σε επαφή λοιπόν με τις αρμόδιες και τοπικές Αρχές. Βέβαια αυτό είναι μακριά από την “κουλτούρα” μας, το να γίνει η χώρα μας σκηνικό σε ταινίες, αλλά η Ελλάδα είναι το τέλειο πλατό. Έχει τεράστια γκάμα από διαφορετικά locations και μάλιστα σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Γραφικά λιμανάκια, παραλίες, δάση, βουνά, βυζαντινά, μεσαιωνικά, αρχαία, χωριά, ορεινά και παραθαλάσσια, Ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορείς να το βρεις. Η χώρα μας όμως δεν έχει τις υποδομές. Αυτό όμως το δημιουργεί η αγορά. Αυτό που μας λείπει. Η ανάγκη και η ζήτηση δημιουργεί τις υποδομές. Επενδύοντας σε αυτά ανοίγεις την αγορά, ανοίγουν θέσεις εργασίας σε χώρους που δεν υπήρχαν στη χώρα μας. Δίνεται μία τεράστια ευκαιρία να αλλάξει η αγορά στην Ελλάδα και να μπουν καινούργιοι παίκτες», τονίζοντας μάλιστα ότι «το ΕΚΟΜΕ δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων που δεν αφορά μόνο τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αλλά και τα ψηφιακά παιχνίδια».

Ωστόσο προτεραιότητα του ΕΚΟΜΕ είναι η επανεκκίνηση της εγχώριας βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων κάτι που επιτυγχάνεται με το επενδυτικό κίνητρο του νόμου 4487/2017, περί ενίσχυσης οπτικοακουστικών παραγωγών με το 25%. Όπως μου είπε ο Πάνος Κουάνης «Οι παραγωγοί καταθέτουν τις αιτήσεις και ελέγχονται αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Έχουν υποβληθεί περισσότερες από είκοσι αιτήσεις, κάποιες έχουν εγκριθεί και έχουν ξεκινήσει ήδη γυρίσματα, ενώ υπάρχουν και κάποιες βρίσκονται στο γραφείο του υπουργού, ενώ ορισμένες αποσύρθηκαν στο αρχικό στάδιο γιατί ήταν ελλιπείς. Σκοπός μας είναι να αρχίσει να λειτουργεί ο τομέας της μυθοπλασίας που τα τελευταία χρόνια μειώθηκε πολύ ο αριθμός παραγωγής. Έχουν δεσμευτεί 350 εκατομμύρια, εμείς έχουμε πάρει τα πρώτα 75 και ευχής έργον είναι αυτά τα χρήματα να μπουν στην αγορά. Γιατί για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει δουλέψει ένα τεράστιο σύστημα στην αγορά, ώστε να τους δοθεί ως το 25%».

Αν και ο Πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ δεν θέλησε να αναφερθεί σε όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, εκτός από τις τρεις (την τηλεοπτική σειρά «EDEN», την ταινία «Το νησί της φωτιάς» και την ταινία «Echoes of the Past») που έχουν πάρει την έγκριση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, ορισμένες από αυτές που σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου φαίνεται να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι σειρές του ALPHA («Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Το σόι σου»), καινούργιες σειρές του ΑΝΤ1 και του EPSILON, η τέταρτη σεζόν της αγγλικής τηλεοπτικής σειράς «The Durrells», το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου «Οι πειρατές του Αιγαίου», καθώς και οι κινηματογραφικές ταινίες «Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη, «Monday» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, «All the Pretty Little Horses» του Μιχάλη Κωνσταντάτου και άλλες εγχώριες αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές που αναμένεται να υπαχθούν στο επενδυτικό κίνητρο του νόμου 4487/2017.

Αξιοσημείωτο λοιπόν είναι ότι με τον επενδυτικό νόμο και την επιδότηση -κατά 25%- των επιλέξιμων δαπανών το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχει προσελκύσει και αρκετούς ξένους παραγωγούς, αλλά εκτός από την προβολή της χώρας, αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση του οπτικοακουστικού κλάδου.