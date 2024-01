ΝΤΙΝ Με στόχο το entertainment κινούνται τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια για την επόμενη σεζόν. Ιδιαίτερα μετά την επιτυχημένη πορεία του Master Chef στους πίνακες τηλεθέασης στα επιτελεία καναλιών εκτιμούν ότι την επόμενη σεζόν θα πρέπει να ενισχύσουν το κομμάτι της ψυχαγωγίας με αντίστοιχα προγράμματα.

Βέβαια βασικός παράγοντας για να πάρουν τη… στροφή προς αυτού του είδους την ψυχαγωγία είναι ότι παραμένει ακόμα άγνωστος ο ρόλος, οι όροι και η «συνδρομή» του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας στις τηλεοπτικές παραγωγές μυθοπλασίας. Ωστόσο κάποια κανάλια προχωρούν σε συμφωνίες με εταιρείες παραγωγής με σκοπό να υπάρξει κοινό όριο στις αμοιβές συντελεστών και… με θεμιτό μεταξύ τους ανταγωνισμό να μειωθεί το κόστος των σειρών. Εντάξει… είναι περιττό να αναφέρω ποιοι θα είναι οι οικονομικά ζημιωμένοι από αυτή τη συμφωνία…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από την άλλη έχουν φουντώσει οι επαφές και συμφωνίες εσωτερικών τηλεοπτικών στελεχών με ξένες εταιρείες που διαχειρίζονται δικαιώματα entertainment προγραμμάτων. Με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχουν πολλά «καινούργια» φορμά γίνεται… πόλεμος για ορισμένα που παραμένουν αχρησιμοποίητα στα συρτάρια ανταγωνιστών. Βέβαια ορισμένοι έχουν αρχίσει και βγάζουν από τα συρτάρια τους κάποια προγράμματα και τα… ξεσκονίζουν μελετώντας (ξανά!) το κόστος παραγωγής τους. Από τα σίγουρα… έως τώρα τουλάχιστον… είναι το Your Face Sounds Familiar που στον ΑΝΤ1 επιθυμούν να ξεπαγώσουν αρχές της νέας σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο… ξεπάγωμα βρίσκεται και το Next Top Model από το STAR με σκοπό η Ηλιάνα Παπαγεωργίου να καλησπερίσει ως… κεντρικιά πλέον στο ριάλιτι μόδας το τηλεοπτικό κοινό. Πάντως στο κανάλι της Κηφισιάς έχουν ακόμα στο συρτάρι τους το Dancing with the stars που… γλυκοκοιτάζουν κάποιοι ανταγωνιστές τους, πιστεύοντας… και λέγοντας… ότι μπορούν να το βγάλουν καλύτερα. Στα… λόγια θα μείνουν αφού το STAR δεν σκοπεύει να το «ελευθερώσει» και ίσως… τώρα που το σκέφτομαι… για αυτό και οι άλλοι να υποστηρίζουν πως «εμείς θα το κάναμε καλύτερα». Μην σας πω πόσες φορές έχει αποδειχτεί… το αντίθετο…! Αντίθετα, ανώτατα στελέχη του ALPHA υποστηρίζουν πως μπορεί να επαναφέρουν στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο το «Αγρότης Μόνος Ψάχνει» για να αποδείξουν ότι είναι ένα πολύ δυνατό κόνσεπτ… αν στηθεί σωστά… κάτι που είχαν φοβηθεί ή καταλάβει ότι δεν μπορούσαν να κάνουν να κάνουν στον ΣΚΑΪ… και για αυτό πριν ξεκινήσουν γυρίσματα αποφάσισαν να το βάλουν στην άκρη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφέροντας το κανάλι του Φαλήρου να πω ότι δεν ανοίγουν… περτικαλάδες για την πορεία του Survivor. Βέβαια η εντολή του Ατζούν προς την εταιρεία παραγωγής του είναι να χρησιμοποιήσουν όλα τα «όπλα» και για αυτό θα δοθούν εισιτήρια για τις παραλίες του Αγίου Δομίνικου όποιοι μπορούν… και δέχονται… να σκληρύνουν το ριάλιτι. Υπέρ πάντων ο αγών για την τηλεθέαση… και ο σκοπός της θα «αγιάσει» πολλές προηγούμενες κόντρες. Αρκεί μόνο να μην αναγκάσουν τον Γιώργο Λιανό να φορέσει αθλητική περιβολή και να βουτηχτεί κι αυτός στις αγωνιστικές αρένες. Γιατί αν δεν ήταν αυτός στο «τιμόνι» του, κρατώντας τις ισορροπίες του ριάλιτι, αλλά και με εύστροφο χιούμορ την περιγραφή των αγώνων… θα υπήρχαν κι άλλοι επιπλέον λόγοι για να μην δει κάποιος το ριάλιτι επιβίωσης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την επιβίωση στην απογευματινή ζώνη προσπαθούν στον ALPHA και έχουν αρχίσει το ξεσκόνισμα στο Deal. Το Πιο Μεγάλο Παζάρι… κλείνει λόγω έλλειψης τηλεθεατών, ενώ τα στελέχη του σταθμού αναζητούν το πρόσωπο που θα καθίσει στην καρέκλα παρουσίασης του Deal. Τα κρυφά κάστινγκ συνεχίζονται και όποιος εκδηλώνει ενδιαφέρον περνά από το στούντιο για να διαπιστωθεί αν θα μπορούσε να κάνει deal με το τηλεοπτικό κοινό.

Στα… περάσματα αυτά έχουν εντοπιστεί και πρόσωπα που αυτή την περίοδο ανήκουν σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά δεν κέρδισαν τόσο πολύ ώστε να κινδυνεύουμε να… ξεσπάσει διακαναλικός πόλεμος. Δύο πρόσωπα όμως, που μαθαίνω ότι είναι στην κορυφή… της έως τώρα λίστας υποψηφίων, είναι (με αλφαβητική σειρά) ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Γιώργος Τσαλίκης. Βέβαια υπάρχει κι άλλη λίστα, η «φάγαμε πόρτα» ή «θα φάμε πόρτα», όπου σε αυτή βλέπεις διάφορα ονόματα, όπως των (με αλφαβητική σειρά) Γιώργου Καπουτζίδη, Γιώργου Μαζωνάκη, Πάνου Μουζουράκη, Βίκυς Σταυροπούλου! Αυτά προς το παρόν… και πάμε να κλείσουμε… κλασικά! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κουιζάκι: σε ποιο κανάλι ερευνάται μέλος εκπομπής… γιατί υποψιάζονται πως με φέικ λογαριασμό στα σόσιαλ μίντια ξεσπαθώνει εναντίον και της εκπομπής, αλλά και των… διπλανών του; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μην σας κάνει περίεργο γιατί δεν είναι το μοναδικό πρόσωπο που ακολουθεί αυτή την… τακτική, αποδεικνύοντας ότι τα «παντελόνια» είναι μόνο για την ενδυμασία του. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ