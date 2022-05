ΝΤΙΝ Τα… παιχνίδια μίας παρέας σε δύο γατάκια που «ζητιάνευαν» λίγο φαγητό ξεσήκωσαν πλήθος αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο, ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ζήτησε να εντοπιστεί ο δράστης.

Και αναρωτιέσαι, αν κάτι τέτοιοι «πολίτες» χρειάζονται Υπουργεία και Προστασία ή πρέπει να δημιουργηθεί Υπουργείο Προστασίας από Πολίτες. Ιδιαίτερα όταν κάποιοι όχι μόνο δεν εμφανίζονται μεταμελημένοι, αλλά βρίζουν όσους τους σχολίασαν αρνητικά, υπερασπιζόμενοι μάλιστα τις προθέσεις τους, λέγοντας πως έδωσαν ψάρια αξίας 50 ευρώ. Τελικά για ορισμένους η τιμή… έχει τις τιμές της. Τουλάχιστον η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει πλέον ως κακούργημα την κακοποίηση ζώων. Αλλά αν κάποιοι φοβούνται τη βαριά τιμωρία για να μην κακοποιούν τα ζώα, έστω και για να γελάσουν… τότε αυτό δεν είναι ένδειξη Πολιτισμού. Θλίψη… μόνο! ΝΤΑΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΤΙΝ Ας περάσουμε σε τηλεοπτικές καμπανούλες, γιατί για τέτοια θέματα… δεν σου έρχεται να χτυπάς καμπάνες, αλλά το κεφάλι σου σε καμπάνες…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η είδηση που αποκάλυψα για την απόφαση των τριών βασικών συντελεστών της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» πως δεν θα βγάλουν την επόμενη σεζόν την καινούργια σειρά τους «Ντέρτι» έκανε πολλούς να στεναχωρηθούν. Εντάξει, ανάμεσά τους και εγώ, που περιμένω από πέρυσι αυτή τη σειρά της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, σκηνοθετημένη από τον Λευτέρη Χαρίτο. Ωστόσο οι τρεις δημιουργοί δικαιολογημένα, ψύχραιμα και με σεβασμό στο τηλεοπτικό κοινό πήραν την απόφαση να μην συνεχίσουν με τη Ντέρτι που στο επίκεντρό της είναι ένα νυχτερινό μαγαζί τη δεκαετία του ’90, όταν θα έχει ξεκινήσει απέναντι, στον ALPHA, η «Αυτή η Νύχτα μένει». Τώρα γιατί ο ALPHA αποφάσισε να… πατήσει πάνω στη σειρά που σκόπευε να βγάλει ο ΑΝΤ1, προκαλεί αρκετά ερωτήματα, αλλά όπως έχω αναφέρει πολλές φορές… μερικά από τα καλύτερα σενάρια γράφονται σε γραφεία διοίκησης των καναλιών. Τα οποία σενάρια είναι από… τραγικά δράματα… μέχρι κωμωδίες δακρύων. Όλα πάντως… έχουν δάκρυα…! Σίγουρα πάντως η απόφαση των Τσαμπάνη-Καλκόβαλη-Χαρίτου βρήκε σύμφωνη τη διοίκηση του ΑΝΤ1, όταν μάλιστα είδαν ότι η καινούργια τους πρόταση είναι… μαγική. Να δείτε πώς την λένε αυτή την κίνηση στο σκάκι; Α, ναι… ρουά ματ! ΝΤΑΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΤΙΝ Μάταια πάντως φαίνεται να περιμένουν απάντηση στον ALPHA από τη Δέσποινα Βανδή για να πρωταγωνιστήσει στη σειρά τους, την «Αυτή η νύχτα μένει». Έως τώρα η απάντησή της είναι αρνητική, αποφασίζοντας να συνεχίσει με το Chart Show και το Just The Two Of Us. Το… επιχείρημα πως στο πρωταγωνιστικό τιμ θα είναι κι ο Βασίλης Μπισμπίκης μάλλον δεν την έπεισε να πει το ναι. Προς το παρόν τουλάχιστον… γιατί όλα αλλάζουν. Πάντως για το πρωταγωνιστικό νεαρό ζευγάρι οι ιθύνοντες έχουν βάλει στο μάτι… άλλο ζευγάρι που ούτε αυτό….ακόμα… δεν έχει δώσει θετική απάντηση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όχι, δεν θα πω σε ποιους αναφέρομαι, αλλά θα το κάνω κουιζάκι: είναι ωραίοι… ταλαντούχοι… ερωτευμένοι… και πρωταγωνιστούν σε σειρές άλλων καναλιών. Ο ALPHA θέλει να τους ενώσει και τηλεοπτικά… αλλά αυτοί θέλουν πρώτα να δουν το σενάριο για να… ενωθούν εις σειρά μία! Εντάξει, ευκολάκι το κουίζ σήμερα. Τι κάνει νιάου νιάου στη στήλη…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τουλάχιστον αυτή η γάτα… δεν κακοποιήθηκε, όπως άλλες που βρέθηκαν δίπλα σε … Πολίτες?!? ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ