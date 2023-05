ΝΤΙΝ Ημέρα σκέψης και περισυλλογής ενόψει των αυριανών εκλογών, χωρίς κομματικές «κορώνες» στα τηλεπαράθυρα για να δοθεί στους πολίτες το δικαίωμα να προετοιμαστούν για την αυριανή πράξη Δημοκρατίας, το εκλέγειν. Αύριο, εκτός από τις κάλπες οι τηλεοπτικοί σταθμοί βάζουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν την ψήφο εμπιστοσύνης του τηλεοπτικού κοινού στην «κάλπη» της τηλεθέασης. Ελλείψει σοβαρού έργου και ελέγχου από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν θα προξενήσει καμία εντύπωση αν κάποιοι… ξεφύγουν από τους κανόνες. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι… για να μην πω όλοι… έχουν έτοιμο «Plan B» για να αντιδράσουν κατάλληλα και ανάλογα σε περίπτωση που ένας κάνει την αρχή. Για να δούμε… τι θα δούμε…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο υπόλοιπο τηλεοπτικό τοπίο, εκτός από το «εκλογικό κλίμα» διανύουμε εποχή «ολοκλήρωσης εκκρεμοτήτων», τουλάχιστον αυτοί που μπορούν να κλείσουν… όσες μπορούν…! Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, έχοντας ολοκληρώσει και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο Εθνικό Θέατρο, αναμένεται πως η Ζέτα Μακρυπούλια θα υπογράψει την ανανέωση συνεργασίας με τον ΑΝΤ1 επισφραγίζοντας επίσημα την παραμονή της στο κανάλι του Αμαρουσίου. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Αντώνη Κανάκη, αφού μάλιστα με δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε πως αύριο, Κυριακή 21 Μαΐου, «με δύο σατιρικές παρεμβάσεις, η πρώτη αμέσως μετά τα exit polls και η δεύτερη αμέσως μετά τα τελικά αποτελέσματα, οι Ράδιο Αρβύλα θα αφήσουν το δικό τους μοναδικό-σατιρικό αποτύπωμα στη βραδιά των εκλογικών αποτελεσμάτων στον ΑΝΤ1». Το να επιστρέψουν εκτάκτως στη συχνότητα του ΑΝΤ1 προϊδεάζει ότι η ανανέωση συνεργασίας έχει κλείσει! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η συμφωνία με το ΟΡΕΝ έχει κλείσει και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται η Εύα Αντωνοπούλου να παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού της Παιανίας. Ωστόσο η δημοσιογράφος θα παραμείνει στον αέρα του ΣΚΑΪ έως το τέλος του μήνα και στη συνέχεια θα κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας, έως να ολοκληρωθεί η δέσμευση με το κανάλι του Φαλήρου. Έτσι το καθημερινό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ θα παρουσιάζει η Λένα Φλυτζάνη, συμφωνία που έχει κλείσει αμέσως μετά την αποχώρηση της Αντωνοπούλου. Μία απορία που έχω… θα την αφήσω εδώ να υπάρχει… έστω κι αν δεν πρόκειται κανείς να απαντήσει… επίσημα: η Εύα Αντωνοπούλου… υπέγραψε με το ΟΡΕΝ; Και μην ρωτήσετε προς τι η απορία, αφού μαθαίνω ότι στο κανάλι της Παιανίας έχουν «παγώσει» τις υπογραφές και για αυτό εκκρεμούν άλλες συμφωνίες, όπως αυτές με την Μπέττυ Μαγγίρα, την Ελένη Τσολάκη και βέβαια για τη σειρά «Έρωτας φυγάς» που είναι το μεγαλύτερο «όπλο» του σταθμού στη «μάχη» της τηλεθέασης. Άρα στο κανάλι της Παιανίας υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και για κάποιους βρίσκεται λύση… όταν αφορά την ενημέρωση, ή πιο συγκεκριμένα τα δελτία ειδήσεων! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στις τηλεοπτικές ειδήσεις που μου προκάλεσαν εντύπωση είναι και αυτή που θέλει τον ΣΚΑΪ να τα «σπάει» με την Acun Medya. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζω πως έχει οριστεί συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τις δύο πλευρές, του σταθμού και από την εταιρεία παραγωγής, στις αρχές Ιουνίου με θέα… τον τελικό του Champions League για να πέσουν οι οριστικές υπογραφές. Ο ίδιος μάλιστα ο Ατζούν… βιάζεται να φέρει στη χώρα μας μέσα από τον ΣΚΑΪ το καινούργιο του απόκτημα, το «I am a celebrity-Get me out of here», το οποίο είχε ο ΑΝΤ1 αλλά το έχασε με… τρίπλα από την Acun Medya. Η συμφωνία λοιπόν έχει «κλειδώσει» και για το νέο ριάλιτι, αλλά και για καινούργιο κύκλο των Voice και Survivor, ενώ υπάρχει ένα ακόμα concept πιο… καλοκαιρινό. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… καλοκαιρινή διάθεση το σημερινό κουίζ, αφού ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία σε τηλεοπτικό σταθμό όταν παρουσιάστρια αναστάτωσε στελέχη γιατί είχε μάθει ότι θα γίνει αντικείμενο σχολιασμού για τα επαγγελματικά της από εκπομπή άλλου σταθμού. Απαιτούσε μάλιστα από τα στελέχη του σταθμού της να… παρέμβουν –το τονίζω ξανά- σε εκπομπή άλλου σταθμού και να απαιτήσουν να «φαγωθεί» το θέμα που την αφορούσε. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τελικά κάποιων… σταρ το στιλ και η συμπεριφορά… δεν τρώγονται και δεν αλλάζουν… όσο και αν θέλουν να δώσουν αντίθετη εντύπωση! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ.