ΝΤΙΝ Με τα μάτια στραμμένα στο Λίβερπουλ απόψε για τον τελικό της Eurovision που… σόρι αν θα στεναχωρήσω τους πολλούς φαν του διαγωνισμού, αλλά όσο περνά ο καιρός χάνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων τηλεθεατών.

Χωρίς… σόρι όμως, αν θα στεναχωρήσω τους ιθύνοντες της ΕΡΤ, αλλά η αλήθεια είναι πως τις περισσότερες φορές που οι διοικήσεις της δημόσιας τηλεόρασης έκαναν «διαγωνισμούς» προκάλεσαν πολλά ερωτηματικά και το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τις «επιτροπές». Προσοχή: τα εισαγωγικά δεν μπήκαν τυχαία… όπου μπήκαν. Πάντως αξίζει να επισημάνω πως είναι η τρίτη φορά που η χώρα μας αποκλείεται από τον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Έστω και αν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΡΤ: «Η συμμετοχή των θεατών του κατάμεστου σταδίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Βίκτωρα υπήρξε θεαματική καθώς τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν, αλλά αυτό δεν κατάφερε να στείλει το What They Say στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου». Προφανώς για αυτό ευθύνεται ότι τραγουδούσαν μαζί του μόνο το ρεφρέν κι όχι και τα κουπλέ. Σε κάτι τέτοιες… ευφυείς ανακοινώσεις αποτυπώνεται πόσο… κομπλικέ είναι κάποια θέματα που θέλεις να τα «διορθώσεις» και τελικά τα κάνεις χειρότερα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στο ΟΡΕΝ αφού εκεί που λες πάνε να φτιάξουν τα πράγματα στο κανάλι της Παιανίας, ξεκινούν οι παιάνες της εξόδου. Και σίγουρα η αποχώρηση του Γιάννη Λάτσιου από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αναστατώνει τους εργαζομένους του σταθμού που τους είχαν πει ότι την ερχόμενη σεζόν το κανάλι θα έχει πρόγραμμα.

Προς το παρόν δεν έχει ούτε καν διευθυντή προγράμματος, αλλά ούτε έχει πέσει κάποια υπογραφή με πρόσωπα, για εκπομπές και σειρές. Αντίθετα «πέφτει» η μία περικοπή μετά την άλλη με κάποιες από αυτές να περνούν απαρατήρητες, αφού έτσι κι αλλιώς σημείωναν χαμηλή… κινητικότητα στους πίνακες τηλεθέασης. Βέβαια υπάρχει κινητικότητα σε άλλα επίπεδα του σταθμού και σε πολλές διαφορετικές πλευρές, αλλά όλα είναι σε πολύ πρώιμο και αναγνωριστικό στάδιο, ακόμα και για συνεργασίες που μπορεί να… εκπλήξουν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έκπληκτοι εργαζόμενοι στα ANT1 Studios όταν τους ανακοινώθηκαν αλλαγές και πως τη νέα σεζόν δεν θα ανήκουν στην εταιρεία συμφερόντων Ομίλου ΑΝΤ1, αλλά στην Oscar, τη νέα εταιρεία που φαίνεται να «ενώνει» σε επίπεδο παραγωγής το κανάλι του Αμαρουσίου με το MEGA. Η έκπληξή τους ήταν απόλυτα δικαιολογημένη αφού η ενημέρωση έγινε από τους νέους επικεφαλής της νέας εταιρείας που βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά τους, ενημερώνοντάς τους για τα νέα εργασιακά δεδομένα.

Η νέα αυτή κατάσταση φαίνεται να μην βρίσκει σύμφωνα ορισμένα από τα κορυφαία στελέχη των ANT1 Studios και ενώ δεν έχουν καμία ισχύ σενάρια που αναφέρονται σε επιστροφή του Γιάννη Λάτσιου στον Όμιλο του Αμαρουσίου, ίσως αποχωρήσει από αυτόν η Αγλαΐα Λάτσιου, ένα από τα πιο δυνατά ονόματα και στελέχη στο επίπεδο της εγχώριας τηλεοπτικής παραγωγής. Βέβαια μαθαίνω ότι γίνονται… λεβέντικες προσπάθειες για να μην επέλθει ο χωρισμός, αλλά σίγουρα… παιάνες εξόδου για κάποιους αναμένεται να ηχήσουν και στο κανάλι του Αμαρουσίου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στον… απόηχο του κινήματος MeToo το σημερινό κουίζ, καθώς μαθαίνω για συσπείρωση εργαζομένων τηλεοπτικού σταθμού για άθλιες εργασιακές συνθήκες, με συνεχείς απαξιωτικές συμπεριφορές και βαρύτατες προσβολές… ακόμα και από πρόσωπα «υπεράνω δημόσιας υποψίας». Ενώ μάλιστα προηγούμενη προσπάθειά τους ματαιώθηκε όταν έλαβαν διαβεβαιώσεις για «αλλαγή κλίματος», τελευταία υπήρξαν έντονες απειλές και πλέον οργανώνεται πιο μαζική, αλλά και πιο… ηχογραφημένη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αν δεν επέλθει λοιπόν κάποια λύση… και καλύτερες συνθήκες και συμπεριφορές τότε αναμένεται οι παιάνες εξόδου να ηχήσουν… βαριά! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ