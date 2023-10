ΝΤΙΝ Δεν ξέρω αν έχουν πιο ενδιαφέρουσα «πλοκή» ορισμένες σειρές της σεζόν ή πολλά που συμβαίνουν φέτος στον αέρα ορισμένων εκπομπών. Δεν ξέρω αν έχουν πιο ενδιαφέρον ριάλιτι τα… αυθεντικά ριάλιτι ή πολλά που συμβαίνουν φέτος στον αέρα ορισμένων εκπομπών! Το ζητούμενο είναι τα νούμερα οπότε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ή όπως αποδεικνύεται … ο τρόπος αγριεύει τους συμμετέχοντες… μπας και τσιμπήσει η ριμάδα η τηλεθέαση! Κι όταν οι εσωτερικές κόντρες δεν αποδίδουν καρπο-τηλεθέαση, τότε ρίχνουν ένα τσουρομάδημα σε απέναντι… μπας και τσιμπήσουν οι τηλεθεατές. Η τηλε-μόδα της εποχής απαιτεί να βγουν τα «μαχαίρια» και στον αγώνα για την τηλεθέαση δεν υπάρχει έλεος και λύπηση…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι να λυπάσαι τους σελέμπριτις που ξενιτεύτηκαν στον Άγιο Δομίνικο για να λάβουν μέρος στο «I’ m a celebrity… Get me out of here!» και που απόψε, στις 22:20, κάνουν το ντεμπούτο τους στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Άλλοι ξενιτεύονται για να υποφέρουν και να τρώνε κατσαριδαραχνοσπαγγέτι, ενώ άλλοι παραμένουν στα πλατό τους και κάνοντας δικό τους ριάλιτι… το παλιό και ορθόδοξο με ξεκατινιάσματα… προσπαθούν να ξε-αραχνιάσουν τους πίνακες τηλεθέασής τους! Πάντως αξίζει να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο ριάλιτι, το I’ m a celebrity έχει απασχολήσει στο παρελθόν πολλά κανάλια που το ετοίμαζαν… και το άφηναν στην άκρη. Αν η απόφαση του ΣΚΑΪ να περάσει στην παραγωγή του είναι σωστή… θα φανεί στο «χειροκρότημα» των τηλεθεατών που διά της απουσίας τους από τη συχνότητα του σταθμού μπορεί να πουν Get it out of here, παραφράζοντας τον τίτλο του! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καμία σχέση με τον τίτλο του το καθημερινό τηλεπαιχνίδι του ALPHA. Να τα λέμε… και ας πικραίνονται ορισμένοι που το είχαν «χτυπήσει» το καμπανάκι. Το Πιο Μεγάλο Παζάρι δεν είναι «μεγάλο» ούτε στο «παζάρι» της τηλεθέασης, ενώ είναι το πιο… φτωχό σε δώρα με αποτέλεσμα στα γυρίσματα να ακούγονται… γκρίνιες από πολλούς που πάνε και φεύγουν είτε με άδεια χέρια… είτε με δώρα που τους κάνει να αυτο-βρίζονται για τις πολλές χαμένες ώρες. Πάντως ο παρουσιαστής του, ο Ηλίας Βρεττός, αλλά και ο Λευτέρης Μητσόπουλος είναι από τα ατού του τηλεπαιχνιδιού… που μετά βίας… και άνευ «εναλλακτικής στρατηγικής πρότασης» αναμένεται να βγάλει τη σεζόν. Βέβαια μαθαίνω ότι κάποιοι προνοητικοί στον ALPHA έχουν αρχίσει να… ξε-αραχνιάζουν τα σκηνικά του DEAL εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να επιστρέψει… νεξτ σίζον! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Φαίνεται ότι στη νεξτ τζενερέισιον των παρουσιαστών ανήκει ο Τριαντάφυλλος, αφού ο τραγουδιστής που είχε απουσιάσει από την καλοκαιρινή εκπομπή «γιατί είχε δουλειά» θα είναι μέλος της ομάδας που αναμένεται μέσα στο μήνα να ξεκινήσει να λέει «καλημέρα» τα σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ. Βέβαια κι εκεί υπάρχει ένα… ριάλιτι, αφού στην ομάδα… όπως φαίνεται… θα ανήκουν κι οι υπόλοιποι της «καλοκαιρινής παρέας», οι Μαριάντα Πιερίδη, Φελίσια Τσαλαπάτη, Φοίβος Παπαδάκης και η νιου έντρι Ναταλί Κάκκαβα. Μακάρι οι κάμερες να μένουν ανοικτές και στα διαλλείματα. Θα είναι η πρώτη εκπομπή που τα μπρέικ της θα μπορέσουν να κάνουν υψηλότερη τηλεθέαση… με όσα θα λένε εκτός σκαλέτας! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… σκάλα το σημερινό κουίζ όπου «πάγωσαν» τα μάρμαρά της από όσα έσουρε το στέλεχος του σταθμού σε συντελεστή εκπομπής που έκανε ραντεβού με άλλο σταθμό. Μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν, αλλά επειδή ακούγεται ότι η εκπομπή μπορεί να μην… σεζον-ημερεύσει, ο συντελεστής θέλησε να «ανοίξει» μία… παλαιά πόρτα, μην μείνει αρχές του νέους έτους χωρίς «στέγη». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για αυτό όταν το στέλεχος που υπερασπίζεται την εκπομπή τον πέτυχε στις σκάλες δεν κρατήθηκε και οι φωνές με τα… κοσμητικά επίθετα έφτασαν τόσο ψηλά που έκαναν ακόμα και τα… κεραμίδια να κοκκινίσουν! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ