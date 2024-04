Καμπάνα: Το «ντέφι της λύσσας» στη θολούρα της TV, η σκόνη που είναι Μόλυβδος, η συνεργασία της Cosmote TV και η «Βασίλισσα» που έρχεται!

ΝΤΙΝ Το θολό τοπίο από την αφρικανική σκόνη ωχριά μπροστά στο θολό τηλεοπτικό τοπίο για την επόμενη σεζόν. Θυμάστε στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη» που ο σπουδαίος Γιώργος Μιχαλακόπουλος ως ποιητής Τιμολέων Φανφάρας απαγγέλει τον «Σκοταδόψυχο», λέγοντας «Ντέφι της λύσσας μου κρατώ / Πω πω πω πω/ πω πω πω πω/Και το μυαλό μου είναι θολό/Πω πω πω πω/πω πω πω πω…..!»; Αυτή λοιπόν η… θολούρα για την επόμενη σεζόν έχει ως αποτέλεσμα σχεδιασμοί, στρατηγικές να αλλάζουν… και πρόσωπα να αλαλάζουν διαρκώς…! Μην αναφέρω δε για τη θολούρα στη ρευστότητα γιατί «το ντέφι της λύσσας» κρατούν όλο και περισσότεροι…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως σε ό,τι αφορά την αφρικανική σκόνη το… θολό τοπίο για το φαινόμενο έλυσε ως φαίνεται η Θεοφανία Παπαθωμά που με ανάρτησή της μαζί με φωτογραφία στα σόσιαλ μίντια η ηθοποιός υποστηρίζει πως «Ωραίο ΕΦΕ! Mα τί φίλτρα χρησιμοποιούν; ΜΟΛΥΒΔΟ ΚΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ! Απεφάνθη το εργαστήριο κλιματολογίας και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα πιο τοξικά δηλητήρια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μας φροντίζουν…»! Και προσοχή: η παραπάνω δήλωση και εκτίμηση της ηθοποιού ΔΕΝ είναι προϊόν μυθοπλασίας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ας γυρίσουμε όμως, στις παραγωγές μυθοπλασίας, έστω κι αν η ζωή ξεπερνά πολλές φορές και τους πιο ευφάνταστους σεναριογράφους. Ευχάριστα νέα λοιπόν για τους συνδρομητές της COSMOTE TV που θα απολαμβάνουν αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στη streaming υπηρεσία της το δημοφιλές περιεχόμενο των Paramount Pictures, SHOWTIME©, CBS και Paramount Television Studios. Μεταξύ αυτών, είναι οι νέες σειρές A Gentleman in Moscow, με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, το The Spiderwick Chronicles, η 5η και τελευταία season του Star Trek Discovery και πολυαναμενόμενοι τίτλοι, όπως Knuckles, Matlock και η 4η και τελευταία season του EVIL που θα προστεθούν σύντομα. Ίδιο προορισμό θα έχουν και οι 2οι κύκλοι των σειρών Tulsa King, Poker Face, Colin from Accounts, Frasier, School Spirits, 1923, καθώς και τα τελευταία επεισόδια της 5ης και τελευταίας σεζόν του Yellowstone, που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η ειδικά διαμορφωμένη περιοχή Paramount+ περιλαμβάνει ήδη επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως όλο το Yellowstone Universe, Halo, Special Ops: Lioness, The Woman in the Wall, Frasier, Lawmen: Bass Reeves, Fire Country και ταινίες blockbuster, όπως Mission: Impossible – Dead Reckoning, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Στους τίτλους ταινιών θα προστεθούν το επόμενο διάστημα τα PAW Patrol: The Mighty Movie, Mean Girls (2024) και Bob Marley: One Love. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κανονικά τώρα, παίρνοντας… πάσα από τα σενάρια εκπληκτικών σειρών θα μπορούσα να αναφέρω ορισμένα… ευφάνταστα σενάρια για πολλά που λέγονται στο τηλεοπτικό τοπίο! Αλλά θα προσπεράσω… και θα πάω παρακάτω… παραφράζοντας και απαγγέλλοντας μόνο «Και το μυαλό τους είναι θολό/Πω πω πω πω/πω πω πω πω…..!»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα παραφράσω και τον τίτλο γνωστής κινηματογραφικής ταινίας και θα πω πως περιμένουμε να δούμε αν το TV Queen αναδείξει… «Αυτό που θέλουν οι τηλεθεατές». Το talent show που αναζητά παρουσιάστρια κάνει πρεμιέρα στο ΟΡΕΝ σε λίγες ημέρες, την Κυριακή 28 Απριλίου, στις 21:00, με παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σταθμού «Ταλέντο, αντίληψη και συνεχής προσπάθεια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχουν οι διαγωνιζόμενες!» Διευθυντής της Σχολής, ο Ανδρέας Μικρούτσικος και τα «φώτα» τους για το τι περιμένει τις επίδοξες παρουσιάστριες θα μεταδώσουν μεταξύ άλλων οι: Κατερίνα Γκαγκάκη, Έλενα Χριστοπούλου και Τάσος Τρύφωνος. Πάντως, αξίζει να αναφέρω ότι πολύ κοντά σε συμφωνία ήταν και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αλλά μαθαίνω πως οι υπεύθυνοι του TV Queen αποφάσισαν να… παγώσουν προς το παρόν τη συνεργασία με το δημοσιογράφο λόγω αρκετών διαμαρτυριών που δέχθηκαν για την πολιτική πορεία, στάση και θέσεις του… για πολλά θέματα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο… και θα κλείσω με κουιζάκι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε τηλεοπτικό σταθμό… ξεσκονίζουν αναρτήσεις που έχει κάνει πρόσωπο της «οικογένειάς» τους, τόσο στους επίσημους, όσο και σε… ανεπίσημους λογαριασμούς του στα σόσιαλ μίντια, αφού κάποιοι υποστηρίζουν ότι πλήττει την εικόνα και προφίλ του καναλιού. Στην έρευνά τους μάλιστα αναζητούν και υβριστικά, αλλά και απειλητικά μηνύματα που λέγεται ότι έχει στείλει σε όσους μιλούσαν αρνητικά για το πρόσωπό του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια ο ίδιος μόλις έμαθε για την έρευνα φρόντισε να τα διαγράψει, αλλά αγνοεί ότι δια της μεθόδου του σκρινσότ… τα σκρίπτα μάνεντ…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ