Δυναμικά ξεκινά ο Μάρτιος στην COSMOTE TV αφού η συνδρομητική πλατφόρμα ενισχύει το πρόγραμμά της με 13 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών.

Τον πρώτο μήνα της Άνοιξης οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεταξύ άλλων, το κατασκοπικό θρίλερ Rabbit Hole, με την τηλεοπτική επιστροφή του Κίφερ Σάδερλαντ. Ο πρωταγωνιστής των επιτυχημένων σειρών 24 και Designated Survivor ενσαρκώνει έναν κατάσκοπο ειδικό στην εξαπάτηση, ο οποίος παγιδεύεται για φόνο από ισχυρές δυνάμεις που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν και να ελέγχουν πληθυσμούς. Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες θα προβληθεί και η συνέχεια του καθηλωτικού και υποψήφιου για 7 βραβεία Emmy Yellowjackets, με τη 2η σεζόν να αναμένεται ακόμα πιο ανατρεπτική.

Η ατζέντα της COSMOTE TV για τον Μάρτιο περιλαμβάνει το ατμοσφαιρικό γουέστερν Dark Winds, με παραγωγούς τον διαχρονικό Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Τζωρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν του επικού «Game of Thrones», καθώς και τον 3ο και τελευταίο κύκλο της τηλεοπτικής μεταφοράς του ομώνυμου μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν Sanditon. Οι φαν των sci-fi σειρών θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να απολαύσουν το Wolf Pack, με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς που μεταμορφώνονται σε λύκους, καθώς και το School Spirits με την ταλαντούχα Πέιτον Λιστ (Cobra Kai).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για δωρεάν θέαση οποιαδήποτε στιγμή (COSMOTE TV PLUS). Μαζί με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν στη δωρεάν on demand υπηρεσία και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών

Αναλυτικά οι πρεμιέρες του Μαρτίου, είναι:

Rabbit Hole

Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται όταν ο John Weir, ειδικός στην εταιρική κατασκοπεία, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκοτεινής συνωμοσίας. Όταν αποκαλύπτει μια επικίνδυνη πλεκτάνη από ισχυρές δυνάμεις, ικανές να ελέγχουν πληθυσμούς και να ανατρέπουν δημοκρατίες, ο Weir κατηγορείται για φόνο και ξεκινά μια καταδίωξη, στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα και το καλό από το κακό. Θα καταφέρει να επιβιώσει σε έναν κόσμο παρακολουθήσεων, fake news και χειραγώγησης; Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με 2 Εmmy Κίφερ Σάδερλαντ (24, Designated Survivor).

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 27/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Yellowjackets (2η σεζόν)

Το 1996 μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου ταξιδεύει στο Σιάτλ για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου. Tο αεροπλάνο τους συντρίβεται μέσα στην άγρια φύση και τα μέλη της ομάδας που επέζησαν, παραμένουν εγκαταλελειμμένα για 19 μήνες. Η σειρά καταγράφει τις προσπάθειές τους να μείνουν ζωντανές τότε, ενώ την ίδια στιγμή απεικονίζει τις ζωές τους και στο σήμερα. Στον 2ο κύκλο της σειράς-φαινόμενο υπάρχουν ακόμα πολλά κρίσιμα ερωτήματα που θα χρειαστούν απάντηση. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Ελάιτζα Γουντ, του κινηματογραφικού «Φρόντο» από την τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 25/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Dark Winds

Η σειρά βιβλίων του Τόνι Χίλερμαν Dark Winds, αποκτά τηλεοπτική μεταφορά με τους Τζωρτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (Game of Thrones) και Ρόμπερτ Ρέντφορντ (All the President’s Men) σε ρόλο εκτελεστικών παραγωγών. Το εγκληματικό θρίλερ διαδραματίζεται στις Νοτιοδυτικές ΗΠΑ του ’70 και ακολουθεί τον Λίφορν και τον Τσι, δυο αστυνομικούς με καταγωγή από την ινδιάνικη φυλή των Ναβάχο. Οι δυο πρωταγωνιστές αναγκάζονται να προκαλέσουν μέχρι και τις πιο βαθιές τους πεποιθήσεις, όσο αναζητούν στοιχεία για μια υπόθεση διπλής δολοφονίας.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 10/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Sanditon (3η σεζόν)

Το ανολοκλήρωτο μυθιστόρημα της εμβληματικής συγγραφέως Τζέιν Όστεν ζωντανεύει στη «μικρή οθόνη» από τον δημιουργό μεγάλων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών επιτυχιών, Άντριου Ντέιβις (House Of Cards Series, Bridget Jones’s Diary, Περηφάνια & Προκατάληψη, Οι Άθλιοι, Πόλεμος & Ειρήνη). Ένα ατύχημα φέρνει τη Σάρλοτ Χέιγουντ στο Σάντιτον, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Πνευματώδης και αντισυμβατική, συγκρούεται με τον γοητευτικό Σίντνεϊ, μικρότερο αδερφό του γνωστού επιχειρηματία της περιοχής Τομ Πάρκερ. Θα καταφέρουν Σάρλοτ και Σίντνεϊ στην τελευταία σεζόν της σειράς να παραβλέψουν τις μεταξύ τους διαφορές και να βρουν τον έρωτα ο ένας στον άλλον;

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αγγλία: Τρίτη 21/3, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

School Spirits

Η Μάντι, μια έφηβη κοπέλα εγκλωβισμένη στη μεταθανάτια ζωή, αποφασίζει να ερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη δολοφονία της. Συμμάχους της στην προσπάθειά της αυτή έχει πνεύματα συμμαθητών της, τα οποία βρίσκονται σε λήθη. Σε ρόλο πρωταγωνίστριας βλέπουμε την ανερχόμενη Πέιτον Λιστ (Cobra Kai, Jessie).

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 11/3, 21.00, COSMOTE SERIES HD.

Wolf Pack

Δυο έφηβοι βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει για πάντα, όταν μια μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια ξυπνά ένα τρομακτικό υπερφυσικό πλάσμα. Όσο πλησιάζουν οι μέρες της πανσελήνου, διαπιστώνουν ότι στην ίδια μοίρα βρίσκονται άλλοι δυο άνθρωποι, που είχαν γίνει μάρτυρες παρόμοιας καταστροφής πριν 16 χρόνια. Όλοι μαζί θα συνεργαστούν για να ανακαλύψουν το κοινό μυστικό που τους συνδέει. Η νέα δραματική teen σειρά φέρει την υπογραφή του Τζεφ Ντέιβις, δημιουργού του δημοφιλούς «Teen Wolf».

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 18/3, 21.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Catch

Βασισμένο στο ομώνυμο best-seller του Τ.Μ. Λόγκαν, η νέα δραματική μίνι σειρά περιστρέφεται γύρω από τον βιοπαλαιστή οικογενειάρχη Εντ Κόλιερ, τον οποίο υποδύεται ο βραβευμένος με BAFTA Τζέισον Γουάτκινς (The Crown, The Lost Honor of Christopher Jefferies). Όταν η κόρη του Άμπι τού συστήνει τον αρκετά μεγαλύτερο σύντροφό της Ράιαν, ο Εντ υποπτεύεται πως κάτι δεν πάει καλά. Θα καταφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει την κόρη του πριν να είναι αργά;

Πρεμιέρα: Πέμπτη 23/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Unforgotten (5η σεζόν)

Η 5η σεζόν της βραβευμένης με BAFTA αστυνομικής σειράς είναι γεγονός. Λίγο πριν την πρώτη της μέρα στη δουλειά, η νέα ντεντέκτιβ Τζέσικα Τζέιμς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό οικογενειακό γεγονός. Παρόλα αυτά, είναι αποφασισμένη να κάνει καλή εντύπωση στους νέους της συναδέλφους, προσπαθώντας να φανεί αντάξια της προκατόχου της, που όλοι θαύμαζαν.

Πρεμιέρα: Κυριακή 26/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

DNA (2η σεζόν)

Από τον συνδημιουργό του «The Killing» και εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, το ανατρεπτικό εγκληματικό δράμα επιστρέφει με τη 2η σεζόν. Στον νέο κύκλο ο Δανός ερευνητής Ρολφ Λάρσεν έρχεται σε σύγκρουση με επικίνδυνα διεθνή κυκλώματα σωματεμπορίας από το Βιετνάμ μέχρι την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται και ο Ζιντέλο, ο οποίος προσπαθεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά της σκλαβιάς και να βρει την αδερφή του.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 25/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Confession of Frannie Langton

Το νέο βρετανικό δράμα εποχής βασίζεται στο ομώνυμο best-seller της Σάρα Κόλινς και παίρνει τηλεοπτική σάρκα και οστά από την ίδια τη συγγραφέα. H σειρά πραγματεύεται τη σπαρακτική ιστορία της Φράνι Λάνγκντον, μιας υπηρέτριας που ζει έναν «απαγορευμένο» έρωτα με την κυρία του σπιτιού της, μέχρι που οι δύο αφέντες της βρίσκονται νεκροί.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 11/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Better

Όταν βρίσκει τον γιο της στο σπίτι σοβαρά άρρωστο με μηνιγγίτιδα, η διεφθαρμένη αστυνομικός Λου «προσγειώνεται» απότομα στην πραγματικότητα. Συνειδητοποιεί τα λάθη του παρελθόντος και αποφασίζει να ξεσκεπάσει το αφεντικό της, τον επίσης διεφθαρμένο Συνταγματάρχη ΜακΧιού.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 17/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Gymnasts

Μια ομάδα 15χρονων Ιταλών αθλητών αγωνίζεται σε ένα διεθνές τουρνουά. Είναι όλοι πιστοί συμπαίκτες, αλλά αγωνίζονται και ατομικά για μια ευκαιρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γεγονός που εγείρει εντάσεις και ανταγωνισμό μεταξύ τους. Όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους βρεθεί νεκρός, η αστυνομία θα τους εξετάσει όλους ως πιθανούς υπόπτους φόνου.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 4/3, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Diplomat

Η Λάουρα Σίμοντς και η Ισπανίδα φίλη και συνάδελφός της Άλμπα Ορτίζ εργάζονται σκληρά για να προστατεύσουν Βρετανούς υπηκόους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη Βαρκελώνη. Η σειρά ξεκινά με τον ανεξήγητο θάνατο ενός Βρετανού μπάρμαν. Καθώς η Λόρα και η Άλμπα ερευνούν βαθύτερα τον φόνο, ανακαλύπτουν δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1/3, COSMOTE TV PLUS.