Τα EE BAFTA Film Awards είναι μια ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό των καλύτερων κινηματογραφικών ταινιών της περασμένης χρονιάς. Συνολικά 45 ταινίες μεγάλου μήκους έλαβαν υποψηφιότητες την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα EE BAFTA Film Awards θα μεταδοθούν LIVE στις 19 Φεβρουαρίου αποκλειστικά από το κανάλια της στο Novacinema1 και στο Novastars.

Στο πρόγραμμα των καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2023-2024 υπάρχουν ταινίες που έχουν αποσπάσει 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες για τα φετινά EE BAFTA Film Awards.

Συγκεκριμένα οι συνδρομητές της NOVA μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία «Tar» του Todd Field που προτάθηκε για 5 βραβεία: Καλύτερης ηθοποιού για την Cate Blanchett, καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου και καλύτερου ήχου. Παράλληλα, το φιλμ «She Said» κέρδισε 2 υποψηφιότητες για το β’ γυναικείο ρόλο με την Carey Mulligan και το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο, ενώ η ταινία «Brian and Charles» έλαβε 1 υποψηφιότητα για την καλύτερη Βρετανική ταινία της χρονιάς. Το φιλμ «Mrs. Harris Goes to Paris» είναι υποψήφια για την καλύτερη ενδυματολογία, ενώ η ταινία «Puss in Boots: The Last Wish» είναι υποψήφια για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Την ίδια στιγμή, το ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» που αναφέρεται στο δημιουργικό και μουσικό ταξίδι του Ντέιβιντ Μπάουι, είναι υποψήφιο για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Να αναφέρουμε ότι τα κανάλια Novacinema οι σινεφίλ τα απολαμβάνουν με 7 days catch-up στην ΕΟΝ και όλες οι ταινίες είναι διαθέσιμες On Demand.