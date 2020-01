Παίρνει θέση στην κριτική επιτροπή του «Just The Two Of Us»

Ετοιμάζονται με ταχείς ρυθμούς ώστε τον επόμενο μήνα να κάνει πρεμιέρα στο καινούργιο τηλεοπτικό του σπίτι, το OPEN.

Μετά τον έλεγχο που έκανε η εταιρεία που έχει τα δικαιώματά της σε όλο τον κόσμο προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο καλά τραγουδούν οι υποψήφιοι έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη λίστα από την οποία θα επιλεγούν οι 13 διαγωνιζόμενοι που θα κρίνονται από το κοινό αλλά και από την τετραμελή επιτροπή.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου ένα πρόσωπο που θα βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη θέση είναι ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο γνωστός συνθέτης θα είναι πάλι στο «Just The Two Of Us», αφού ήταν και στο δεύτερο κύκλο του με παρουσιάστρια τότε τη Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ έχει… μακρά θητεία σε επιτροπές talent shows.

Το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές αλλά όπως όλα φαίνονται πρόκειται για μία τυπική διαδικασία καθώς οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα τα επίπεδα και έτσι ο Γιώργος Θεοφάνους θα είναι πάλι σε κριτική επιτροπή! Να θυμίσουμε ότι και η Άντζελα Δημητρίου θα είναι στη συγκεκριμένη επιτροπή ενώ ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συμφωνίες με τα άλλα δύο πρόσωπα.

Έτσι λίγο πριν το τέλους του επόμενου μήνα ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στο πλατό του «Just The Two Of Us» τους διαγωνιζόμενους και τα ταίρια τους, τους επαγγελματίες τραγουδιστές, αλλά και την κριτική επιτροπή επιθυμώντας μέσα από τη συχνότητα του OPEN να προσφέρουν στους τηλεθεατές ένα ευχάριστο βράδυ…!