Πάρτε θέση για την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου

Όλα είναι έτοιμα και το κόκκινο χαλί των «Ευρωπαϊκών Όσκαρ» αναμένει να υποδεχθεί τους διάσημους καλεσμένους.

Αυτό το Σάββατο η «καρδιά» του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου χτυπά στη Σεβίλλη, ενώ εμείς έχουμε έναν ακόμα λόγο να περιμένουμε τη φετινή απονομή των βραβείων αφού σε αυτή θα τιμηθεί ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την 31η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου ζωντανά και αποκλειστικά αφού όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου

«το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 20.30 μέσα από το COSMOTE CINEMA 2HD, με σχολιασμό από την Χριστίνα Μπίθα. Η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ξανά, υποτιτλισμένη, την Δευτέρα 17/12 στις 16.45 στο COSMOTE CINEMA 2HD, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσα από τις υπηρεσίες COSMOTE TV PLUS και COSMOTE REPLAY TV.

Πριν τη ζωντανή μετάδοση των Ευρωπαϊκών «Όσκαρ», θα προβληθεί στο COSMOTE CINEMA 2HD στις 18:30 η ταινία Ο Κύριος Όβε (A Man Called Ove), που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κωμωδίας το 2016 και προτάθηκε για 2 βραβεία Όσκαρ, ενώ μετά το τέλος της τελετής απονομής, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο κανάλι στις 23:40 τη δραμεντί του Ρούμπεν Έστλουντ Το Τετράγωνο (The Square), η οποία απέσπασε στην περσινή τελετή συνολικά έξι βραβεία, μεταξύ των οποίων καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και κωμωδίας και ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος έχει συγκεντρώσει η δραματική ταινία του βραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) (5 Υποψηφιότητες: Καλύτερου Σεναριογράφου, Άντρα Ηθοποιού, Σκηνοθέτη, Καλύτερης Γυναίκας Ηθοποιού και Ταινίας), ενώ ξεχωρίζει για τις υποψηφιότητές της και η ταινία Dogman του Ματέο Γκαρόνε (4 Υποψηφιότητες: Καλύτερου Σεναριογράφου, Ηθοποιού, Σκηνοθέτη και Ταινίας). Ακολουθούν οι βραβευμένες στο Φεστιβάλ Καννών ταινίες Ευτυχισμένος όπως ο Λάζαρος (Happy as Lazzaro) της Άλις Ρορβάκερ (4 Υποψηφιότητες: Καλύτερου Σεναριογράφου, Ηθοποιού, Σκηνοθέτη και Ταινίας), το Κορίτσι (Girl) (3 υποψηφιότητες: Καλύτερης Ταινίας, Ηθοποιού και για το βραβείο European Discovery – Prix Fipresci 2018) και Σύνορο (Border) (4 υποψηφιότητες: Καλύτερου Σεναριογράφου, Ηθοποιού, Σκηνοθέτη και Ταινίας).

Φέτος, στο πλαίσιο της 31ης τελετής Απονομής Βραβείων Κινηματογράφου, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου τιμά με το Βραβείο Honorary Award, τον θρυλικό Έλληνα πολυβραβευμένο Σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά για το πλούσιο έργο του ως σκηνοθέτη, αλλά και για την προσωπικότητα και την ισχυρή πολιτική του «φωνή».

Επίσης φέτος το βραβείο Ευρωπαϊκής Συμπαραγωγής (Eurimages Co-Production Award) ένα βραβείο που αναγνωρίζει τον αποφασιστικό ρόλο των συμπαραγωγών στην ανάδειξη ενός διεθνούς διαλόγου θα δοθεί στους έλληνες παραγωγούς Κωνσταντίνο Κοντοβράκη και Γιώργο Καρναβά. Η νέα τους μικρού μήκους ταινία Άννα και Φαίδρα θα είναι σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.

Η COSMOTE TV έχει ήδη εξασφαλίσει την Α’ τηλεοπτική προβολή σε πάνω από μισές ταινίες που επιλέχθηκαν να διαγωνιστούν στις βασικές κατηγορίες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων οι: Ψυχρός Πόλεμος (Cold War), Κτήνος (Beast), Οι Άντρες δεν κλαίνε (Men don’t cry), Dogman, Ευτυχισμένος όπως ο Λάζαρος (Happy as Lazzaro) Borg Vs McEnroe, Μετά τον χωρισμό (Custody), Petra, Κορίτσι (Girl), Άγρια Αχλάδια (The Wild Pear Tree), Ο Ένοχος (The Guilty), Μη Με Αγγίζεις (Touch Me Not), Τι θα πει ο κόσμος (What People Say) κ.ά».

Το Σάββατο λοιπόν οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρεθούν μέσα από το COSMOTE CINEMA 2HD στη Σεβίλλη για να παρακολουθήσουν ζωντανά κι αποκλειστικά την τελετή απονομής των σημαντικών βραβείων της 7ης Τέχνης…!