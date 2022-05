Το ξαναγράφω για μία ακόμα φορά πως οι παραγωγές μυθοπλασίας και τα τηλεπαιχνίδια έχουν την τιμητική τους στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο, με τα στελέχη των καναλιών να αναζητούν πρωτότυπα σενάρια και ιδέες.

Στο παρασκήνιο λοιπόν μαίνεται ο πόλεμος για το ποιος θα αποκτήσει πρώτος κάποια που φαίνεται να είναι… φερέλπιδα για τη μάχη της τηλεθέασης, ενώ ορισμένοι -όταν δεν μπορούν να τα αποκτήσουν- καταφεύγουν σε… απομιμήσεις προκειμένου να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό.

Μην αρχίσω να αναφέρω παραδείγματα γιατί… θα μας βρει η νύχτα! Πάμε λοιπόν σε ένα κόνσεπτ και συγκεκριμένα σε ένα τηλεπαιχνίδι που έχει προκαλέσει διεθνώς το ενδιαφέρον πολλών τηλεοπτικών καναλιών, όπως και στη χώρα μας και ανήκει στο Netflix. Τίτλος του -σόρι, αλλά έτσι ονομάζεται!- Bullsh*t και … μην ζητήσετε μετάφραση, καθώς θέλω να κρατήσω το επίπεδο του ρεπορτάζ. Τι το ιδιαίτερο έχει το Bullsh*t και έχει τρελάνει με την πρωτοτυπία του πολλά τηλεοπτικά κανάλια;

Ότι ναι μεν είναι κουίζ γνώσεων αλλά ο κεντρικός παίκτης που διεκδικεί ένα εκατομμύριο ευρώ μπορεί να μην είναι… ξερόλας, αλλά πρέπει να έχει θάρρος και θράσος για να πείσει τους άλλους τρεις παίκτες που βρίσκονται απέναντί του ότι έδωσε τη σωστή απάντηση. Συγκεκριμένα ο κεντρικός παίκτης επιλέγει τη μία από τις τέσσερις απαντήσεις και αιτιολογεί γιατί την επέλεξε. Αν πείσει έστω και έναν από τους απέναντι ακόμα και να έχει πει… Bullsh*t κερδίζει και προχωρά.

Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι γίνεται, τι ανατροπές μπορεί να συμβούν, αφού μάλιστα ο κεντρικός παίκτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει ό,τι χρήματα έχει συγκεντρώσει και να αποχωρήσει ως κυρίαρχος… Bull! Το τηλεπαιχνίδι λοιπόν είναι παραγωγής Netflix και προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία με παρουσιαστή τον καναδό Howie Mandel που έχει παρουσιάσει με επιτυχία πολλά πρότζεκτ, όπως το Deal or No Deal, ενώ ήταν και κριτής στο America‘s Got Talent.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου για το Bullsh*t σφάζονται στην ποδιά του Netflix και δύο –τουλάχιστον- εγχώρια κανάλια επιθυμώντας να αποκτήσουν τα δικαιώματά του για παραγωγή και στη χώρα μας. Βέβαια το Netflix δεν φαίνεται να… καίγεται να δώσει τα δικαιώματά του, ενώ αξίζει να αναφέρω ότι σε κάποιο από τα δύο τηλεοπτικά κανάλια έπεσε η ιδέα του… κλόπι-πέιστ, αλλά ευτυχώς οι πιο έμπειροι είπαν ότι δεν μπορεί να κάνουν… Bullsh*t στο Netflix και καλύτερα να το αποφύγουν.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου εγχώρια εταιρεία παραγωγής φαίνεται να έχει κάνει επαφές με κάποια ανώτατα στελέχη του Netflix, ενώ ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η πόρτα αλλά συνεχίζεται το… παιχνίδι των διαπραγματεύσεων μπορεί να σημαίνει ότι ίσως σύντομα το Bullsh*t να… σκάσει και στη χώρα μας…!