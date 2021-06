Τίτλους τέλους έριξε οριστικά η εκπομπή “Στην υγειά μας ρε παιδιά” του Σπύρου Παπαδόπουλου, ολοκληρώνοντας όχι μόνο τη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, αλλά και την παρουσία της στο τηλεοπτικό τοπίο.

Η αλήθεια είναι ότι το “Στην υγεία μας ρε παιδιά” ήταν από τις μακροβιότερες μουσικές εκπομπές, παραμένοντας στον αέρα για 17 σεζόν και έχοντας βρεθεί σε τρία διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια. Ωστόσο η φετινή της σεζόν στον ΣΚΑΪ, αν και δυσκολεύτηκε στην παραγωγή λόγω της πανδημίας, σημείωνε συνεχώς πτωτική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές φεύγουν δυσαρεστημένοι με την εικόνα… και τη βαριεστημένη εικόνα που παρουσίαζε κάθε βδομάδα.

Χαρακτηριστικό της φθίνουσας πορείας είναι ότι η πρεμιέρα της τη φετινή σεζόν σημείωσε 20% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ στην τελευταία ο ΣΚΑΪ εισέπραξε 12,3% και 6,4%, αντίστοιχα. Από τη μία λοιπόν η… αδιαφορία και βαριεστημάρα που έβγαινε από την εκπομπή, λες και είχε μπει στον «αυτόματο πιλότο», ενώ από την άλλη απέναντι, στο «Σπίτι με το MEGA» και στο «Just The Two Of Us», υπήρχε πολύ πιο… ευχάριστη ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα το «Στην υγειά μας»… να πλήττεται συνεχώς, βδομάδα με τη βδομάδα, στη μάχη της τηλεθέασης.

Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο «αυτόματος πιλότος» είχε να δώσει μάχη και με άλλα, παρόμοιας τυπολογίας προγράμματα, που μπορεί να μην ήταν απέναντι, αλλά έδειξαν στο τηλεοπτικό κοινό ένα πιο σύγχρονο και καλοκουρδισμένο τηλεοπτικό προϊόν, όπως το «Μουσικό Κουτί» που κατάφερε χωρίς… χορούς και πανηγύρια να αποσπάσει δικαιολογημένα πολύ θετικές κριτικές. Η κουρασμένη εικόνα της εκπομπής του ΣΚΑΪ… ακόμα και του ίδιου του Σπύρου Παπαδόπουλου, κούρασε και τους τηλεθεατές, προϊδεάζοντας, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα στο newsit.gr ότι το τέλος… ερχόταν! Αναμενόμενη και δικαιολογημένη λοιπόν η απόφαση του ΣΚΑΪ για το τέλος της συνεργασίας.

Η εκπομπή «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της, ή τον… ολοκλήρωσαν οι συντελεστές του, εμμένοντας στην ίδια αισθητική περασμένων χρόνων, δοκιμάζοντας μάλιστα… άτσαλα «καινούργιους δρόμους». Τελικά, μπορεί η εκπομπή να υποστήριζε ότι «οι παρέες γράφουν ιστορία» αλλά όταν η ιστορία τους δεν αφορά κανέναν, τότε καλύτερα να μπαίνουν στο χρονοντούλαπο, πριν απαξιώνεται (κι από τους ίδιους) η πορεία τους…! Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο τηλεοπτικό βήμα του Σπύρου Παπαδόπουλου… αν… όταν… και εφόσον… θα είναι με κάτι που θα αξίζει να μείνει στην ιστορία και θα μείνει τόσο… όσο χρειαστεί για να μην έχει… μελανές σελίδες…!