Μετρώντας τις ημέρες που απομένουν για τα φετινά Χριστούγεννα η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης γέμισε με 15 νέες ταινίες για όλα τα γούστα.

Από ερωτικά καρδιοχτύπια από τη Γαλλία, έως ζόμπι από τη Νότια Κορέα και αγωνιώδη δράματα από το Ιράν με πρωταγωνιστές πολλούς γνωστούς ηθοποιούς, όπως ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Ρόζαμουντ Πάικ, η Μίνι Ντράιβερ, αλλά και πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Άκι Καουρισμάκι, ο Μισέλ Χαζαναβίσιους και ο Κέν Λόουτς.

Το μενού περιλαμβάνει τις εξής ταινίες:

«Good Time»

Μετά από μία πρόχειρα στημένη ληστεία που πάει στραβά, ο απεγνωσμένος και έτοιμος για όλα Κόνι, έχει ελάχιστο χρόνο για να σώσει τον αδελφό του, Νικ από τη φυλακή. Σε μία νύχτα ποτισμένη με αδρεναλίνη, ο παράτολμος Κόνι, κατρακυλά χωρίς τέλος σε πράξεις βίας και πανικού με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης.

Πρωταγωνιστούν: Robert Pattinson, Benny Safdie, Buddy Duress, Taliah Lennice Webster

Σκηνοθεσία: Josh Safdie, Benny Safdie

«Γκοντάρ Αγάπη μου»

(Godard Mon Amour)

Μια αιρετική, διασκεδαστική ιστορία. Όταν ο Γκοντάρ γύριζε την «Κινέζα» το 1967, ήταν ήδη ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες της Νουβέλ Βαγκ. Και ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι οδεύει σε ένα καλλιτεχνικό αδιέξοδο, ο κεραυνοβόλος του έρωτας με την πρωταγωνίστρια του, Aν Βιαζέμσκι θα του δώσει νέα ζωή. Από τον σκηνοθέτη του «The Artist».

Πρωταγωνιστούν: Louis Garrel, Stacy Martin

Σκηνοθεσία: Michel Hazanavicius

«Ο τρόπος του Μπάρνεϊ»

(Barney’s Version)

Ο εξηντάχρονος Μπάρνεϋ Πανόφσκι δεν έχει κάνει και λίγα πράγματα στη ζωή του. Έχει ζήσει μια έντονη μποέμικη ζωή, έγινε ένας επιτυχημένος τηλεοπτικός παραγωγός, παντρεύτηκε τρεις φορές και έκανε δύο παιδιά. Πίνει και καπνίζει σαν μανιακός. Όταν βρεθεί κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Μπούγκι, άσπονδου φίλου της νεανικής του ζωής, αποφασίζει να διηγηθεί τη δική του εκδοχή συμπληρώνοντας καρέ – καρέ τα κομμάτια του παζλ της ζωής του.

Πρωταγωνιστούν: Paul Giamatti, Rosamund Pike, Minnie Driver, Rachelle Lefevre, Scott Speedman, Dustin Hoffman

Σκηνοθεσία: Richard J. Lewis



«Μελβούρνη»

(Melbourne)

Ο Aμίρ και η Σάρα είναι ένα νεαρό ζευγάρι που ζει στο Ιράν και ετοιμάζεται να πετάξει στη Μελβούρνη για να συνεχίσει τις σπουδές του. Μόλις λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης τους, καλείται να προσέξει το μωρό των γειτόνων μέχρι να γυρίσουν οι γονείς του. Κάτι όμως δεν πάει καθόλου καλά. Πρέπει να πάρουν μία απόφαση ζωής.

Πρωταγωνιστούν: Payman Maadi, Negar Javaherian, Mani Haghighi, Shirin Yazdanbakhsh, Elham Korda, Roshanak Gerami, Alireza Ostadi

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Nima Javidi

«Το Εξπρές των Ζωντανών Νεκρών»

(Train to Busan)

Ένας άγνωστου ταυτότητας ιός σαρώνει τη Νότια Κορέα, εξελίσσεται σε πανδημία και μεταμορφώνει τους κατοίκους της σε ζωντανούς νεκρούς. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να θέσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά ούτε η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου είναι αρκετή. Οι μοναδικοί σώοι επιβάτες ενός τρένου με προορισμό το Μπουσάν, που έχει αποκλείσει τη μετάδοση του ιού, πρέπει να παλέψουν μέχρι θανάτου για να επιβιώσουν. Στα 453 χιλιόμετρα αυτής της αιματηρής διαδρομής, θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν ζωντανοί.

Πρωταγωνιστούν: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Choi Woo-sik, An So-hee, Kim Eui-sung, Kim Su-an

Σκηνοθεσία: Yeon Sang-ho

«Κάτι σαν έρωτας»

(Like someone in love)

Η Aκίκο είναι μια νεαρή φοιτήτρια από την επαρχία που ζει στο Τόκιο κι εξασφαλίζει τα δίδακτρα της κάνοντας το call-girl. Με αυτή την ιδιότητα θα συναντηθεί με τον ευγενικό και μοναχικό ηλικιωμένο καθηγητή Τακάσι, ο οποίος την υποδέχεται σπίτι του, της μαγειρεύει, της βάζει ρομαντική μουσική και της φέρεται σαν ερωτευμένος.

Πρωταγωνιστούν: Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase, Denden

Σκηνοθεσία: Abbas Kiarostami





«Sex & drugs & Rock & Roll»

Η πολυτάραχη ζωή του Βρετανού θρύλου του πανκ-ροκ, Ίαν Ντιούρι, γνωστού από τις κλασικές επιτυχίες «Sex & Drugs & Rock & Roll» και «Hit me with your rhythm stick» ζωντανεύει σε μια ξεχωριστή ταινία για τη συναρπαστική διαδρομή του από την παιδική του ηλικία και τον αγώνα του ενάντια στην πολιομυελίτιδα μέχρι και την κατάκτηση της κορυφής των charts, με την ανάδειξη του σε αρτίστα παγκοσμίου βεληνεκούς.

Πρωταγωνιστούν: Andy Serkis, Naomie Harris, Ray Winstone, Olivia Williams, Noel Clarke, Toby Jones

Σκηνοθεσία: Mat Whitecross

«Φανταστικές Αγάπες»

(Heartbeats)

Ο Φράνσις είναι γκέι, συναισθηματικός, λιγομίλητος και ντροπαλός. Η Μαρί είναι στρέιτ, αυθάδης, με ένα ιδιόρρυθμο vintage look. Ο Νικολά, καινούριος στην πόλη θέλει απλώς να κάνει φίλους. Καθώς το ένα ραντεβού φέρνει το άλλο, η μία φαντασίωση διαδέχεται την άλλη. Σε ένα ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν οι τρεις τους στην εξοχή, ο Νικολά θα πυροδοτήσει τη σχέση τους με το δίλημμα που θέτει στον Φράνσις και τη Μαρί: «Αγάπησέ με ή άφησέ με». Ποιος θα κερδίσει τελικά την καρδιά του Νικολά; Και τι θα διαλέξουν ο Φράνσις και η Μαρί;

Πρωταγωνιστούν: Monia Chokri,Niels Schneider, Xavier Dolan

Σκηνοθεσία: Xavier Dolan

«Το μερίδιο των Αγγέλων»

(The Angels’ Share)

Όταν ο Ρόνι, αγκαλιάζει για πρώτη φορά το νεογέννητο γιο του Λουκ, ορκίζεται να του εξασφαλίσει μία καλύτερη μοίρα από τη δική του. Τα πράγματα, όμως, είναι δύσκολα καθώς ο νεοφώτιστος πατέρας, εκτός από καταδικασμένος σε 300 ώρες κοινωνικής εργασίας για διάφορες αξιόποινες πράξεις, είναι εγκλωβισμένος στον κλοιό της ανεργίας και του περιθωρίου. Όταν ανακαλύπτει ότι διαθέτει μια χαρισματική όσφρηση του δίνεται η ευκαιρία που ζητούσε για ν’ αλλάξει τη ζωή του.

Πρωταγωνιστούν: Paul Brannigan, John Henshaw, William Ruane, Gary Maitland

Σκηνοθεσία: Ken Loach

«Το Λιμάνι της Χάβρης»

(Le Havre)

Ο Μαρσέλ Μαρξ έχει αποτραβηχτεί στη Χάβρη, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Γαλλίας. Πλέον μοιράζει την καθημερινότητά του ανάμεσα στο ταπεινό επάγγελμα του λούστρου, τις συχνές του επισκέψεις στο αγαπημένο του μπαρ και τη φροντίδα της Αρλετί, της βαριά άρρωστης συζύγου του. Ένα παιχνίδι της μοίρας, όμως, θα τον φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ίντρισα, έναν ανήλικο λαθρομετανάστη από την Αφρική, τον οποίο αναζητά η αστυνομία.

Πρωταγωνιστούν: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin, Blondin Miguel

Σκηνοθεσία: Aki Kaurismäki

«Η μητέρα μου»

(Mia madre)

Η Μαργκερίτα σκηνοθετεί μια ταινία με πρωταγωνιστή έναν διάσημο Αμερικάνο ηθοποιό, τον Μπάρι Χάγκινς που μόνο προβλήματα προκαλεί. Εκτός γυρισμάτων η Μαργκερίτα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την απαιτητική της καθημερινότητα, καθώς η μητέρα της είναι άρρωστη και η κόρη της διανύει την εφηβεία.

Πρωταγωνιστούν: Margherita Buy, John Torturro, Giulia lazzarini

Σκηνοθεσία: Nanni Moretti

«Ο ήρωάς μας»

(Local Hero)

Ένας εκπρόσωπος μιας Αμερικάνικης πετρελαιοβιομηχανίας φτάνει στο φανταστικό χωριό του Φέρνες στη δυτική ακτή της Σκωτίας, με σκοπό να αγοράσει την πόλη και τα γύρω κτήματα για την εταιρεία. Εκεί όμως θα μετατραπεί από έναν στερεοτυπικό Τεξανό του 80’ σε έναν αργόσχολο εκκεντρικό ντόπιο, και οι ενδοιασμοί του για το αν πρέπει να προχωρήσει με το αρχικό του σχέδιο, μεγαλώνουν. Η ταινία απέσπασε βραβείο BAFTA καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Πρωταγωνιστούν: Peter Riegert, Denis Lawson, Fulton Mackay, Burt Lancaster

Σκηνοθεσία: Bill Forsyth

«Νέα & Όμορφη»

(Jeune & Jolie)

Μέσα σε έναν χρόνο η Ιζαμπέλ, η 17χρονη κόρη μιας μεγαλοαστικής οικογένειας, θα ανακαλύψει τη σεξουαλικότητα της. Λίγο καιρό αφού κάνει για πρώτη φορά έρωτα, αρχίζει να εκδίδεται και έρχεται αντιμέτωπη με την οικογένειά της για να δώσει εξηγήσεις. Μια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης, γεμάτη τόλμη, ρεαλισμό, αλλά και ονειρική διάθεση.

Πρωταγωνιστούν: Marine Vacth, Johan Leysen, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, Charlotte Rampling

Σκηνοθεσία: François Ozon

«Αγοροκόριτσο»

(Tomboy)

Ένα συγκινητικό παιδικό δράμα για την ανακάλυψη της ταυτότητας φύλου, από τη βραβευμένη Σελίν Σιαμά. Η 10χρονη Λορ είναι ένα αγοροκόριτσο που μετακομίζει με τους γονείς της και την 6χρονη αδελφή της, Ζαν, σ’ ένα ειδυλλιακό προάστιο ανατολικά του Παρισιού. Δοκιμάζει να πιάσει φιλίες με τη Λίζα, μια συνομήλική της, η οποία είναι το μοναδικό κορίτσι σε μια παρέα γεμάτη αγόρια. Όμως, εκείνη, κρίνοντας απ’ το κάθε άλλο παρά κοριτσίστικο φέρσιμό της, το κοντοκουρεμένο της κεφάλι και το ντύσιμό της την περνά για αγόρι. Τότε η Λορ, αποφασίζει να συστηθεί στην ίδια και στην παρέα της ως «Μίκαελ».

Πρωταγωνιστούν: Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson,

Σκηνοθεσία: Céline Sciamma

«Εξωγήινο Hangover»

(Grabbers)

Σουρεάλ τρόμος και ένα εκρηκτικό Ιρλανδικό κοκτέιλ. Εξωγήινα πλοκάμια με ουίσκι. Η νεαρή αστυνομικός Λίσα προσφέρεται για προσωρινή θητεία σε ένα ακριτικό νησί στα ανοιχτά της Ιρλανδίας, όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου είναι η κύρωση του ύπατος. Όταν όμως η μικρή κοινότητα βρίσκεται υπό την απειλή αιμοδιψών εξωγήινων θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν τις μεγαλύτερες (ηλικιακά) δυνάμεις του νησιού αλλά και το δυνατότερό τους όπλο. Το πολυπόθητό τους αλκοόλ.

Πρωταγωνιστούν: Richard Coyle, Ruth Bradley, Russell Tovey

Σκηνοθεσία: Jon Wright

Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και απολαύστε όποια ταινία θέλετε γιατί σύντομα το ERTFLIX θα έχει και άλλα δώρα στο περιεχόμενό του για να απολαμβάνουν οι τηλεθεατές…!