Οι επενδυτές του πετρελαίου φεύγουν από την αμερικανική αγορά καθώς το πλεόνασμα πλησιάζει και ο κίνδυνος κυρώσεων μειώνεται

Οι αγορές πετρελαίου έχουν επιστρέψει στην υποτίμηση των κινδύνων των κυρώσεων, με τα βαρέλια να παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπηρέαστα, λένε επενδυτές
Τα στοιχήματα για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου στις ΗΠΑ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, καθώς η επικείμενη πλεονάζουσα προσφορά προκάλεσε μαζική έξοδο των επενδυτών από την αγορά. 

Οι καθαρές θετικές θέσεις στο αμερικάνικο αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκαν κατά 29.562 σε 49.264 την εβδομάδα που έληξε την Τρίτη (12.8.2025), το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Συναλλαγών Εμπορευμάτων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η υποχώρηση, η οποία συνέβαλε στην πτώση των μελλοντικών συμβολαίων πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα δύο μηνών αυτή την εβδομάδα, έρχεται καθώς οι προβλέψεις για πλεόνασμα προσφοράς υπερτερούν των ανησυχιών ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα περιορίσουν την παγκόσμια προσφορά.

«Οι αγορές πετρελαίου έχουν επιστρέψει στην υποτίμηση των κινδύνων των κυρώσεων, με τα βαρέλια να παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπηρέαστα», έγραψαν οι στρατηγικοί της TD Securities σε σημείωμα. Τώρα, τα αδύναμα θεμελιώδη μεγέθη των επόμενων μηνών «υποδηλώνουν ότι το κατώτατο όριο για τις τιμές του αργού πετρελαίου θα είναι ακόμη χαμηλότερο, εάν η ζήτηση δείξει σημάδια αδυναμίας».

Παρόλο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή για να συζητήσουν το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, οι επενδυτές δεν φάνηκαν ιδιαίτερα ανήσυχοι ότι η σύνοδος κορυφής θα οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμούς στις ροές αργού πετρελαίου της Σοβιετικής Ένωσης.

