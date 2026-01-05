Στα ύψη η Chevron μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Βενεζουέλα – Άνοδος και για ConocoPhillips και Exxon

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν oι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα (5.1.25), μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, η πετρελαϊκή εταιρεία Chevron έχει ενισχυθεί συνολικά έως και 10% – από το Σαββατοκύριακο μέχρι σήμερα – ενώ η ConocoPhillips κατέγραψε κέρδη έως 8,7% και η Exxon Mobil κέρδισε 3,4%. Οι αναλυτές τονίζουν ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα επηρεάζουν άμεσα την αγορά πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για αυξημένη παραγωγή από αμερικανικές εταιρείες.

Στο μικροσκόπιο τα δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας

Την ίδια στιγμή, το μέλλον δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας που ανήκουν σε ξένες εταιρείες βάσει υφιστάμενων συμφωνιών έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, κρατικές κινεζικές και ρωσικές εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων κατόχων δικαιωμάτων σε πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, αν και τα περιουσιακά τους στοιχεία παραμένουν σαφώς μικρότερα σε σύγκριση με τα περισσότερα από 200 δισ. βαρέλια που ελέγχει η κρατική PDVSA.

Ειδικότερα, η Sinopec διαθέτει δικαιώματα σε περίπου 2,8 δισ. βαρέλια πετρελαίου στη Βενεζουέλα, ενώ ακολουθούν η Roszarubezhneft και η China National Petroleum, σύμφωνα με στοιχεία της Wood Mackenzie. Μικρότερες αξιώσεις διατηρούν ινδικές εταιρείες όπως η ONGC Videsh και η Indian Oil, καθώς και αρκετές μικρότερες κινεζικές επιχειρήσεις με συμφωνίες κατανομής παραγωγής με την PDVSA.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί με την παραγωγή της Βενεζουέλας από εδώ και πέρα», σημειώνουν οι αναλυτές της Morgan Stanley, προσθέτοντας ότι, μεσοπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για την παραγωγή εμφανίζονται ανοδικοί από πλευράς πόρων και τεχνικών δυνατοτήτων, παρά τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα