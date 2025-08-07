Wall Street: Ο Dow βυθίζεται πάνω από 200 μονάδες – Ξαφνική αναστροφή στην αγορά

Μικτή εικόνα εμφάνισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Πέμπτη (7.8.2025), με τον Nasdaq να ενισχύεται χάρη στις τεχνολογικές μετοχές, την ώρα που Dow και S&P 500 έκλειναν με απώλειες.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones της Wall Street υποχώρησε κατά 224,48 μονάδες, ή 0,51%, κλείνοντας στις 43.968,64 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,08% και έκλεισε στα 6.340,00. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,35%, κλείνοντας στα 21.242,70.

Οι κύριοι δείκτες παρουσίασαν απότομες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τον Dow να σημειώνει άνοδο άνω των 300 μονάδων στο υψηλό του και πτώση άνω των 390 μονάδων στο χαμηλό του.

Οι μετοχές ανέκαμψαν αρχικά την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη μέρα ότι θα επιβάλει δασμό 100% στα εισαγόμενα ημιαγωγικά τσιπ, αλλά όχι για τις εταιρείες που «κατασκευάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες». Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε άνοδο 5,7% τις μετοχές σημαντικών εταιρειών ημιαγωγών, όπως η Advanced Micro Devices.

Η Apple σημείωσε άνοδο περίπου 3% μετά την ανακοίνωση του κατασκευαστή iPhone ότι σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισ. δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες και προμηθευτές τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό έρχεται να προστεθεί στην ανακοίνωση της Apple τον Φεβρουάριο για 500 δισ. δολάρια.

«Θα επιβάλλουμε πολύ υψηλούς δασμούς στα τσιπ και τους ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. «Αλλά τα καλά νέα για εταιρείες όπως η Apple είναι ότι αν κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έχετε δεσμευτεί να κατασκευάσετε, χωρίς αμφιβολία, να κατασκευάσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση».

Η αγορά είχε αγνοήσει τους «αμοιβαίους» δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη. Επιπλέον, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αυτό έρχεται μετά την αναταραχή που προκάλεσε στην αγορά την περασμένη εβδομάδα η χαμηλότερη από το αναμενόμενο αύξηση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο.

«Υπάρχουν πολλά να αφομοιώσουμε αυτή τη στιγμή σχετικά με τους δασμούς και το εμπόριο, και συνήθως όταν βλέπεις πολλές περιπλοκές σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που δεν είναι άμεσα αρνητικό για την οικονομία ή τα κέρδη, η αγορά… το αφήνει στην άκρη», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Ameriprise. «Η αγορά απλώς επικεντρώνεται σε αυτό που μπορεί να αγνοήσει αυτή τη στιγμή, που είναι ακόμα ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον και ισχυρά κέρδη».

Από το φθινόπωρο αναμένεται να αρχίσουν να αποτυπώνονται στα οικονομικά στοιχεία οι επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο.