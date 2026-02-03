Αγορές

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες με βαριές απώλειες στην τεχνολογία

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34%, αφού νωρίτερα είχε σημειώσει άνοδο έως και 0,5%, ένα νέο ρεκόρ και ο Nasdaq Composite έχασε 1,43%
The wall street entrance
REUTERS / Kylie Cooper

Ο S&P 500 υποχώρησε στο σημερινό (3.2.2026) κλείσιμο της Wall Street καθώς οι επενδυτές απέσυραν τις μετοχές τεχνολογίας και στράφηκαν σε μετοχές που συνδέονται ευρύτερα με βελτιώσεις στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,85%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34%, αφού νωρίτερα είχε σημειώσει άνοδο έως και 0,5%, ένα νέο ρεκόρ και ο Nasdaq Composite έχασε 1,43%.

Οι περισσότερες μετοχές της τεχνολογίας ήταν στο κόκκινο, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ονομάτων των «Magnificent Seven» που έχουν ανακοινώσει κέρδη μέχρι στιγμής η Microsoft και Μετα-Πλατφόρμες μειώθηκαν κατά 3% και 2% αντίστοιχα, ενώ η Appleήταν οριακά χαμηλότερο. Η Nvidiaεπίσης κατέρρευσε, με την πτώση 4% του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης να προστίθεται στις απώλειές του για το έτος. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές λογισμικού συνέχισαν την πτώση τους το 2026, με μετοχές ονομάτων όπως η ServiceNowκαι Salesforceμε πτώση 7% η καθεμία.

«Νομίζω ότι έχουμε μία ή δύο από αυτές τις περιόδους κάθε χρόνο. Η αιτία είναι πάντα διαφορετική, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς συναλλαγές της προηγούμενης ανοδικής τάσης απλώς καταστρέφονται εντελώς», δήλωσε ο Josh Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της Ritholtz Wealth Management, στο « Halftime Report » του CNBC, δείχνοντας την Palantir Technologies.χάνοντας μέρος των πρωινών του κερδών.

