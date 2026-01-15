Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο σε νέα υψηλά 16 ετών – Υπεραπόδοση για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ τράπεζες

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (15.1.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 16 ετών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου ΑΘηνών ανήλθε στα 314,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.778.582 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Optima Bank, του ΟΤΕ, της Εθνικής και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.247,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,28%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,11%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 3,564 δισ. ευρώ σε σχέση με την χθεσινή συνεδρίαση.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,04%), της Optima Bank (+6,13%), του ΟΤΕ (+2,60%), της Εθνικής (+2,56%), της Eurobank (+2,24%) και του ΟΛΠ (+1,75%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-3,33%), Aegean Airlines (-0,84%), των ΕΛΠΕ (-0,67%) και της Lamda Development (-0,56%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.099.117 και 7.534.149 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 46,36 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 42,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 52 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+7,04%) και Optima Bank (+6,13%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ONYX (-15,88%) και CrediaBank (-6,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,9000 -0,40%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6200 +0,94%

METLEN:44,1000 +1,38%

OPTIMA:8,4900 +6,13%

ΤΙΤΑΝ: 55,1000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,9420 +0,87%

AEGEAN AIRLINES: 14,1400 -0,84%

VIOHALCO: 11,8600 +0,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 29,4800 +7,04%

ΔΑΑ:11,0900 +1,56%

ΔΕΗ: 18,5000 +1,65%

COCA COLA HBC:45,6400 +1,02%

ΕΛΠΕ: 8,8300 -0,67%

ELVALHALCOR: 4,0750 +0,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0150 +2,56%

ΕΥΔΑΠ: 7,4500 +0,13%

EUROBANK: 3,8850 +2,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1100 -0,56%

MOTOR OIL: 29,9000 +1,01%

JUMBO: 26,7000 -3,33%

ΟΛΠ:40,6000 +1,75%

ΟΠΑΠ: 18,1000 -0,33%

ΟΤΕ: 16,9900 +2,60%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,9920 +1,29%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5200 +1,05%