Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Κέρδη για τις ευρωαγορές

Οριακή πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (28.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει κινηθεί πτωτικά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 2,19%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.067,33 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,7 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,73%), της Viohalco (+0,63%), της ΔΕΗ (+0,56%) και των ΕΛΠΕ (+0,52%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,46%), της Jumbo (-1,09%), της Alpha Bank (-0,98%) και της Coca Cola HBC (-0,82%). Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 39 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Space Hellas (+6,88%) και Αττικές Εκδόσεις (+5,88%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,60%) και Frigoglass (-2,46%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση επιχειρούν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές κάνουν focus στα τριμηνιαία αποτελέσματα του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ AI, Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,32%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει οριακή πτώση 0,14% ενώ ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,50%. Ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 1,07%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται υψηλότερα κατά 0,65% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,39%.