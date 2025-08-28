Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Κέρδη για τις ευρωαγορές

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -0,12% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο +0,32%
Financial data analysis graph showing search findings. Selective focus. Horizontal composition with copy space
iStock

Οριακή πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (28.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά έχει κινηθεί πτωτικά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 2,19%. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.067,33 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,12%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,7 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,73%), της Viohalco (+0,63%), της ΔΕΗ (+0,56%) και των ΕΛΠΕ (+0,52%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,46%), της Jumbo (-1,09%), της Alpha Bank (-0,98%) και της Coca Cola HBC (-0,82%). Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 39 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Space Hellas (+6,88%) και Αττικές Εκδόσεις (+5,88%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,60%) και Frigoglass (-2,46%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 

Ανοδική αντίδραση επιχειρούν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές κάνουν focus στα τριμηνιαία αποτελέσματα του αμερικανικού γίγαντα των τσιπ AI, Nvidia. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,32%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνει οριακή πτώση 0,14% ενώ ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,50%. Ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 1,07%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται υψηλότερα κατά 0,65% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,39%. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Αναταραχή στις διεθνείς αγορές: Πέφτουν δολάριο και ευρωπαϊκές μετοχές, ανεβαίνουν οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων
Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,92%, καθώς η κίνηση εναντίον της Κουκ πυροδότησε ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ενταθεί εάν ο Τραμπ αναδιαμορφώσει την επιτροπή πολιτικής της Fed
Γαλλία, Oικονομικής ανταλλαγής τάση προς τα κάτω
Newsit logo
Newsit logo