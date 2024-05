Η επιστολική σώζει δένδρα, φαβορί και αουτσάιντερ για την ευρωβουλή, ο δεξιός μαραθώνιος του Μάκη, ζήσε Μάη μου με τα πρόστιμα για τα e – mails, πότε κληρώνει για τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης, οι φθινοπωρινές αλλαγές στην αγορά ενέργειας, ο συνωστισμός στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα δύο σενάρια για την πράσινη μετάβαση

Τόνοι χαρτιού σε ψηφοδέλτια

Δεκάδες εκατομμύρια ψηφοδέλτια τύπωσαν τα κόμματα και ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα. Ένα μεγάλο μέρος το παρήγγειλαν και το πλήρωσαν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές (5-10.000 ευρώ την παρτίδα). Όσες περισσότερες ψήφους διεκδικούν στις 9 Ιουνίου ή πήραν στις προηγούμενες εκλογές (όσοι και όσες ξανακατεβαίνουν), τόσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός ψηφοδελτίων που παρήγγειλαν. Για παράδειγμα εάν ένας ευρωβουλευτής πήρε στις ευρωεκλογές του 2019 300.000 ψήφους, μπορεί να αγόρασε και τα διπλάσια ευρωψηφοδέλτια (600.000) τα οποία ο ίδιος, οι συνεργάτες του και συνεργεία θα τα μοιράσουν σταυρωμένα στους πολίτες ή θα τα στείλουν και ταχυδρομικά. Ψηφοδέλτια ασταύρωτα μοιράζει το κόμμα σε βουλευτές για να τα μοιράσουν στις περιφέρειες τους.

Επιστολική επειγόντως

Ένας δραστήριος στον προεκλογικό αγώνα βουλευτής όπως για παράδειγμα ο Τάσος Χατζηβασιλείου της ΝΔ, στο νομό Σερρών όπου εκλέγεται, μπορεί να μοιράσει γύρω στα 25-30.000 ψηφοδέλτια που παίρνει από το κόμμα και από υποψήφιους. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες δένδρα που μας δίνουν το οξυγόνο τους γίνονται χαρτί για ευρωψηφοδέλτια. Χώρια το προεκλογικό υλικό που ευτυχώς περιορίστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των social media αλλά και των εκλογικών δαπανών στις οποίες έπεσε μαχαίρι από τα χρόνια των μνημονίων. Τα καημένα τα δένδρα είναι ένας ακόμη λόγος για να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές. Και όπως φαίνεται θα είναι μια από τις προτεραιότητες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις ευρωεκλογές. Οι 202.000 που θα ψηφίσουν με επιστολική να ξέρουν ότι εκτός από το ότι άσκησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα, έσωσαν και δένδρα!

Φαβορί και αουτσάιντερ

Η Ελλάδα εκλέγει 21 ευρωβουλευτές στους 705 της ευρωβουλής των 27 κρατών- μελών. Με βάση τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η ΝΔ μπορεί να εκλέξει 7-9 ευρωβουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 4-5 και το ΠΑΣΟΚ 3-4, από 2 η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Για τις υπόλοιπες 3-4 έδρες θα δώσουν μάχη στήθος με στήθος έξι μικρά κόμματα: Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες (του Ανδρέα Λοβέρδου), Φωνή της Λογικής (κόμμα Λατινοπούλου) και ΜεΡΑ25. Η πρώτη 5άδα της ΝΔ κλείδωσε. Απλώς η σειρά αλλάζει. Πότε είναι πρώτος ο Αυτιάς πότε η Βόζεμπεργκ. Μετά την πρώτη 5άδα ακολουθεί άλλη μια που κινείται στις εκλόγιμες θέσεις. Κάποια ονόματα που είναι πολύ κοντά. Στις 12 μέρες που απομένουν μέχρις τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μπορεί να περάσουν μπροστά ή να χάσουν κι άλλο. Η τελευταία εβδομάδα πριν τις κάλπες είναι η πιο κρίσιμη.

ΝΔ

Με βάση δημοσκοπήσεις των κομμάτων και εταιρειών στη ΝΔ προηγούνται:

Ελίζα Βόζεμπεργκ

Γιώργος Αυτιάς

Βαγγέλης Μειμαράκης

Φρέντη Μπελέρης

Πύρρος Δήμας

Δημήτρης Τσιόδρας

Μανώλης Κεφαλογιάννης

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Ελεονώρα Μελέτη

Βούλα Πατουλίδου

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Μαρία Σπυράκη

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Θανάσης Εξαδάκτυλος

ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ επίσης φαίνεται να έχει κλειδώσει η πρώτη 5άδα αλλά είναι μιαρότερος ο αριθμός των ευρωβουλευτών που θα εκλέξει. Είναι γύρω στους 4-5.

Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Νίκος Παππάς

Έλενα Κουντουρά

Σοφία Μπεκατώρου

Νικόλας Φαραντούρης

Γιώργος Τσίπρας

Δώρα Αυγέρη

Μάριος Αθανασίου

Βασίλης Κασσελάκης (εξάδελφος του προέδρου)

ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ κερδίζει το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται να εκλέξει 3-4. Προηγούνται:

Νίκος Παπανδρέου

Γιάννης Μανιάτης

Σάκης Αρναούτογλου

Φίλιππος Σαχινίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Θοδωρής Ζαγοράκης

Ανδρέας Σπυρόπουλος

Ο δεξιός μαραθώνιος του Μάκη

Στον Μάκη Βορίδη ανέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον ρόλο συντονιστή στον προεκλογικό αγώνα της Πελοποννήσου όπου υπερισχύουν τα δεξιά ακροατήρια με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα ο υπουργός Επικρατείας. Τον Ιούνιο του 2023 η ΝΔ είχε πάρει στην Αργολίδα 43,28%, στην Αρκαδία 41,51%, και στη Μεσσηνία 43,71%. Είναι το «κάστρο» του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια την διαφωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κρίσιμα θέματα (εθνικά, γάμος ομόφυλων κλπ). Αυτήν την δυσαρέσκειά πάει να μαζέψει ο Μάκης Βορίδης που δεν ψήφισε το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια – επέλεξε την αποχή. Ένα μικρό μόνο μέρος του προγράμματος των περιοδειών του περιλαμβάνει ομιλία σε συγκέντρωση αγροτών στην Σκάλα Λακωνίας, συνάντηση με τον μητροπολίτη Μάνης, μετά με το μητροπολίτη Σπάρτης, με τους τοπικούς άρχοντες και τα στελέχη της ΝΔ, καφέ με πολίτες, παρουσία στην μεγάλη γιορτή στα Παλαιολόγεια στον Μυστρά, θείες λειτουργίες κλπ. Θα επιστρέψει στην Αθήνα για να παρευρεθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Βασίλη Κοντοζαμάνη. Την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα περιοδεύσει στη Μεσσηνία και την Τετάρτη, Πέμπτη στην Αρκαδία. Το βράδυ της Πέμπτης θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Πάτρα. Ο κωδικός Μάκη Βορίδη είναι «συσπείρωση της δεξιάς». Την Παρασκευή, 7 Ιουνίου, τελευταία μέρα της προεκλογικής περιόδου, θα δώσει το παρών στην ανοιχτή συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα.

Με ερχόμενη σκωληκοειδίτιδα!

Από την Λέρο στην Πέλλα βρέθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη. Από εκεί στην Καστοριά και μετά στον Βύρωνα τον οποίο έχει χρεωθεί από το κόμμα, στον προεκλογικό αγώνα. Το πρόβλημα είναι ότι πάει παντού με τον ιατρικό της φάκελλο διότι πάσχει από αρχόμενη σκωληκοειδίτιδα. Παίρνει ισχυρή αντιβίωσης για να αναβάλει το χειρουργείο για μετά τις ευρωεκλογές αλλά επειδή τίποτα δεν αποκλείεται με το τρέξιμο που κάνει, είναι έτοιμη για όλα.

Φέρτα τα λεφτά!

Πολιτική κόντρα προκάλεσε η υπόθεση με την διαρροή των e-mails των αποδήμων από το υπ. Εσωτερικών με τελικό αποδέκτη την ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε

πρόστιμα 400.000 στο υπ.Εσωτερικών και 40.000 στην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ενώ επιφυλάχθηκε για την ΝΔ και τον πρώην τομεάρχη απόδημων Νίκο Θεοδωρόπουλο που παρέλαβε τα e mails, διότι ο τελευταίος κατέθεσε με ένορκη βεβαίωση ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο θα διερευνηθεί περαιτέρω. Παρά το γεγονός ότι έγινε η διαρροή επί υπηρεσιακής κυβέρνησης μεταξύ 8 και 23 Ιουνίου του 2023, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, Κασσελάκης και Ανδρουλάκης ζήτησαν την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως που τότε ήταν υποψήφια βουλευτής. Ζήτησαν επίσης η ΝΔ να πληρώσει το πρόστιμο στο υπ.Εσωτερικών και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος. Σ αυτό δεν έχουν άδικο αλλά θα πρέπει η υπόθεση να τελεσιδικήσει. Και μέχρι τότε ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι!

Ζήσε Μάη μου!

Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει ως εξής: Όλες οι πλευρές μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα τρέχει η ποινική διαδικασία διότι είχε διαταχθεί εισαγγελική έρευνα. Η Αρχή θα στείλει την απόφαση της στη Δικαιοσύνη η οποία θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν διώξεις. Και βέβαια είναι και οι 350 αγωγές αποδήμων που διέρρευσαν τα στοιχεία τους, σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και του υπ.Εσωτερικών και 120 σε βάρος της ευρωβουλευτή που έχει καταθέσει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος. Το δια ταύτα είναι ότι θα χρειαστούν 4-5 χρόνια μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους και να αποφασιστεί ποιος και τι θα πληρώσει.

Κληρώνει μέχρι τον Δεκέμβριο για τα κοιτάσματα της Κρήτης

Το ξεκαθάρισε χθες το αφεντικό της αμερικανικής ExxonMobil για την Κύπρο και την Ελλάδα, ο Βαρνάβας Θεοδοσίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Φόρουμ Ανατολικής Μεσογείου για το Φυσικό Αέριο (EMGF). Μέχρι το Δεκέμβριο η κοινοπραξία του αμερικανικού κολοσσού με την Helleniq Energy θα έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για το αν θα προχωρήσει ή όχι σε ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στα θαλάσσια «οικόπεδα» νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το χρονοδιάγραμμα είναι ούτως ή άλλως συγκεκριμένο αφού υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσει η κοινοπραξία. Η Ελλάδα βέβαια έχει συνηθίσει τους πετρελαϊκούς ομίλους σε απανωτές παρατάσεις… Τους επόμενους μήνες θα βρίσκεται πάντως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ένα πλοίο που έχει μισθώσει ο αμερικανικός όμιλος για τις γεωτρήσεις και σχετικές εργασίες. Για να δούμε.

Οι συναντήσεις Σκυλακάκη και οι διεργασίες με Αίγυπτο

Καλά νέα για το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου που προωθεί ο όμιλος Κοπελούζου, αλλά και για την ευρύτερη ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών προκύπτουν από τις χθεσινές επαφές του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεοδ. Σκυλακάκη στο πλαίσιο του EMGF. Η Ελλάδα στηρίζει το αίτημα του ομίλου Κοπελούζου για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται ώστε να ωριμάσει τεχνικά το σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης GRECY. Επιπλέον, επειδή δεν επαρκούν οι χώροι αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που θα χρειαστούμε ως Ελλάδα, η κυβέρνηση στηρίζει τα σχέδια για συνεργασία με αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους στην Αίγυπτο. Πρόκειται για σχέδιο που απαιτεί αλλαγές στην κοινοτική νομοθεσία. Μέχρι στιγμής στη χώρα μας προωθείται μόνο μια επένδυση για αποθήκευση CO2, αυτή της Energean στον Πρίνο. Η συγκεκριμένη επένδυση δεν επαρκεί και αναζητούνται λύσεις.

Στο Μαξίμου σήμερα ο Εμίρης του Κατάρ

Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι μέχρι σήμερα επισκέψεις Εμίρηδων του Κατάρ στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τους είχαν βγει σε καλό! Ο πατέρας του σημερινού Εμίρη Tamim bin Hamad Al Thani που θα βρεθεί στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε παραχωρήσει συνέντευξη τύπου με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου στον ίδιο χώρο. Τότε είχε ανακοινωθεί η επένδυση του Κατάρ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που δεν έγινε ποτέ. Ο τέως Εμίρης είχε, επίσης, ανακοινώσει, πάλι από κοινού με τον Γιώργο Παπανδρέου, επενδυτικό πρόγραμμα 5 δις. στην Ελλάδα με επίκεντρο το Ελληνικό. Τελικά το Ελληνικό πήγε στον όμιλο Λάτση αφού είχε αποχωρήσει από πολύ νωρίς το Κατάρ. Ακόμα περιμένουμε τις επενδύσεις δηλαδή.

Συνωστισμός στο σημερινό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Αλεξάνδρα Σδούκου, η Επίτροπος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Mairead McGuinness, ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Κεφαλαιαγορών (IOSCO) Jean Paul Servais, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Πρόκειται για λίγους από τους επισήμους που θα συμμετάσχουν σήμερα στο συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η παρουσία του πρωθυπουργού έρχεται πάντως να επιβεβαιώσει τις κατά καιρούς δηλώσεις και ομιλίες του κ. Μητσοτάκη με στόχο την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το έχουμε ανάγκη.

Δυο σενάρια, με πολλά λεφτά, για την πράσινη μετάβαση

Η έκθεση New Energy Outlook 2024 του BloombergNEF (BNEF) παρουσιάζει δύο σενάρια για την πράσινη μετάβαση. Το πρώτο, το σενάριο οικονομικής μετάβασης (ETS), προβλέπει ότι η ζήτηση για άνθρακα θα κορυφωθεί άμεσα, ενώ η ζήτηση για πετρέλαιο θα κορυφωθεί το 2028-29, και οι δύο θα επιστρέψουν στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2000 έως το 2050. Η ζήτηση φυσικού αερίου θα σταθεροποιηθεί το 2023-25 και στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 9% έως το 2050. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ξεπεράσουν τα ορυκτά καύσιμα και θα φτάσουν το 51% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το 2030. Στο δεύτερο, το σενάριο Net Zero (NZS), η χρήση ορυκτών καυσίμων θα μειωθεί δραστικά, με τη ζήτηση πετρελαίου να μειώνεται κατά 75% έως το 2050, την κατανάλωση άνθρακα κατά σχεδόν δύο τρίτα και τη χρήση φυσικού αερίου να μειώνεται στο μισό.

Στο σενάριο ETS, οι εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές επενδύουν συνολικά 181 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050 σε υποδομές, τεχνολογία και προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Οι συνολικές επενδύσεις στο σενάριο Net Zero είναι μόνο 19% υψηλότερες, στα 215 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η σχετικά μικρή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να επιτύχουν ανταγωνιστικότητα κόστους με τα οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης τα επόμενα χρόνια.