Διεθνή

Αύξηση 1,4% στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο β’ τρίμηνο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,5%
Banknotes and coins in front of the flag of the European Union
iStock

Άνοδο 1,4% κατέγραψε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) η ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,5%, οριακά υψηλότερα από την Ευρωζώνη, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας παρά τις επίμονες προκλήσεις.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οικονομία της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ η ΕΕ σημείωσε ανάπτυξη 0,2%. Τα στοιχεία δείχνουν μικρή αλλά θετική δυναμική, με τις μεγάλες οικονομίες να καταγράφουν περιορισμένες διακυμάνσεις και τα κράτη-μέλη της περιφέρειας να εμφανίζουν ανομοιογενή εικόνα.

Η Eurostat αναμένεται να δημοσιεύσει τα αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους χωρών τις επόμενες εβδομάδες, τα οποία θα φωτίσουν τους κλάδους και τις αγορές που στήριξαν την ανάπτυξη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατανάλωση παραμένει υποτονική, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη συγκράτηση της επιβράδυνσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo