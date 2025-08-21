Bundesbank: Επιτάχυνση «ρεκόρ» στις αυξήσεις μισθών το δεύτερο τρίμηνο

Η αύξηση των μισθών στη Γερμανία επιταχύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο, με τις αποδοχές να καταγράφουν άνοδο 5,7% σε ετήσια βάση, έναντι μόλις 0,9% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Bundesbank που δημοσιεύθηκε σήμερα (21.8.25).

Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες μόνιμες αυξήσεις στους τομείς της λιανικής και της χονδρικής, καθώς και στις δημόσιες υπηρεσίες, ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα. Εξαιρώντας τις επιπτώσεις από τις ειδικές πληρωμές για αντιστάθμιση πληθωρισμού, υπήρξε αύξηση των μισθών κατά 6,7% το δεύτερο τρίμηνο – σε αντιστοιχία με την προηγούμενη περίοδο, αν και οι πρόσφατες συμφωνίες υποδηλώνουν χαμηλότερες αυξήσεις στο μέλλον, σύμφωνα με την Bundesbank.

Ταυτόχρονα, η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι οι πρόσφατες συλλογικές συμβάσεις εργασίας δείχνουν λιγότερο έντονες αυξήσεις μισθών και ότι οι νέες συμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να είναι χαμηλότερες από πέρυσι «λόγω της μείωσης των ρυθμών πληθωρισμού και του αδύναμου οικονομικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Ένας δείκτης για τις διαπραγματευμένες αποδοχές στην ευρωζώνη, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, θα παρακολουθείται στενά από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα ζυγίσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τα επιτόκια. Βασίζονται σε μια περαιτέρω μείωση της αύξησης των μισθών, η οποία θα μειώσει τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών από περίπου 3%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% όταν θα συνεδριάσουν ξανά μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές τον Σεπτέμβριο, παρατείνοντας μια παύση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα μετά από μια ετήσια εκστρατεία περικοπών.