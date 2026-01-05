Η Δανία σε κατάσταση κρίσης μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σε πλήρη κατάσταση κρίσης βρίσκεται η Δανία μετά την επανειλημμένη επίδειξη ενδιαφέροντος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή στο Air Force One, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες δηλώσεις που είχε κάνει ξεχωριστά στο περιοδικό The Atlantic.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλιά του έρχονται μια μέρα μετά την πραγματοποίηση μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθησαν ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, σε μια αιφνιδιαστική επέμβαση που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο.

Αυτό προκάλεσε ανησυχία στη Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου δανικού εδάφους.

«Πρέπει να το πω αυτό πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: Δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να καταλάβουν τη Γροιλανδία», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, χθες Κυριακή (4.1.2025) σε ανάρτησή της στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου. Το Βασίλειο της Δανίας – και επομένως η Γροιλανδία – είναι μέλος του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, καλύπτεται από την εγγύηση ασφάλειας της συμμαχίας. Υπάρχει ήδη μια συμφωνία άμυνας μεταξύ του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ευρεία πρόσβαση στη Γροιλανδία. Και εμείς, εκ μέρους του Βασιλείου, έχουμε επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια στην Αρκτική. Καλώ λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να απειλούν έναν ιστορικά στενό σύμμαχο και μια άλλη χώρα και λαό που έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν είναι προς πώληση», δήλωσε η Μέττε Φρέντερικσεν.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε στα social media ότι οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν «πολύ αγενείς και ασεβείς».

«Είμαστε στενοί και πιστοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και πολλές γενιές. Στεκόμαστε δίπλα-δίπλα σε δύσκολες στιγμές. Έχουμε αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό και, κυρίως, στη Βόρεια Αμερική. Αυτό κάνουν οι αληθινοί φίλοι. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η τρέχουσα και επαναλαμβανόμενη ρητορική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει ο Νίλσεν.

«Όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία» και μας συνδέει με τη Βενεζουέλα και τη στρατιωτική επέμβαση, αυτό δεν είναι μόνο λάθος. Είναι και ασέβεια. Η χώρα μας δεν είναι αντικείμενο της ρητορικής μιας υπερδύναμης. Είμαστε ένας λαός. Μια χώρα. Μια δημοκρατία. Αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Ιδιαίτερα από στενούς και πιστούς φίλους. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και έχουμε πλήρη επίγνωση της στρατηγικής θέσης της χώρας μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ασφάλειά μας εξαρτάται από καλούς φίλους και ισχυρές συμμαχίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μια σχέση σεβασμού και πίστης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική. Αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, οι συμμαχίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη απαιτεί σεβασμό.

Οι απειλές, οι πιέσεις και οι συζητήσεις για προσάρτηση δεν έχουν θέση μεταξύ φίλων. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να μιλάς σε έναν λαό που έχει επανειλημμένα αποδείξει την υπευθυνότητα, τη σταθερότητα και την πίστη του.

Αρκετά πια. Όχι άλλες πιέσεις. Όχι άλλες υπονοούμενες απειλές. Όχι άλλες φαντασιώσεις για προσάρτηση. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί στις συνομιλίες. Αλλά πρέπει να γίνονται μέσω των κατάλληλων καναλιών και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και τα κατάλληλα κανάλια δεν είναι τυχαίες και ασεβείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γροιλανδία είναι η πατρίδα μας και το έδαφός μας. Και έτσι θα παραμείνει».

«Ο κίνδυνος της Γροιλανδίας είναι υποτιμημένος»

Ο Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός τεράστιου και αραιοκατοικημένου εδάφους πλούσιου σε ορυκτά, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Δημοσκοπήσεις έχουν δείξει στο παρελθόν ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας αντιτίθενται κατά συντριπτική πλειοψηφία στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ μια μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την ανεξαρτησία από τη Δανία.

Η Κοπεγχάγη έχει επιδιώξει να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, δεσμευόμενη να αυξήσει τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και τις επενδύσεις σε υποδομές, ενώ παράλληλα επιδιώκει να εκτονώσει τις εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ επενδύοντας στην άμυνα της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 16 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-35.