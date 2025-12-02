Η Ευρώπη πλησιάζει σε συμφωνία για τον τερματισμό των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία

Σε μια συμφωνία πλησιάζει η Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για τη σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων, μια κίνηση που θα ενσωματώσει στο νόμο το τέλος της εξάρτησης του μπλοκ από τον πρώην κορυφαίο προμηθευτή ενέργειας.

Οι διαπραγματευτές που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν προγραμματίσει συνάντηση την Τρίτη (2.12.25) το βράδυ στις Βρυξέλλες για να καταλήξουν στην τελική μορφή ενός κανονισμού που θα ορίζει ημερομηνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Το μέτρο προτάθηκε από την επιτροπή τον Ιούνιο για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ μετά την κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους επακόλουθους περιορισμούς της Μόσχας στις ροές φυσικού αερίου προς την ένωση, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, η ΕΕ δεν σχεδιάζει να εγκαταλείψει την προσπάθεια απομάκρυνσης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι εικασίες ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ενέργειας της Μόσχας, επιτρέποντας σε άλλες περιοχές να αγοράσουν καύσιμα, έχουν συμβάλει στην καταγραφή του μεγαλύτερου σερί πτώσης των ευρωπαϊκών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι συνομιλίες της ΕΕ θα πρέπει να καθορίσουν το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση. Ενώ τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο της ΕΕ ενέκριναν το σχέδιο της επιτροπής για την απαγόρευση όλων των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, το Κοινοβούλιο πιέζει για την επιτάχυνσή του κατά ένα έτος. Αυτό θα ευθυγραμμίσει το τέλος των εισαγωγών φυσικού αερίου μέσω αγωγών με τη διακοπή των παραδόσεων δια θαλάσσης που έχει ήδη εγκρίνει η ΕΕ στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Αλλά ενώ οι κυρώσεις είναι προσωρινές εκ κατασκευής, ο κανονισμός γνωστός ως RePowerEU είναι ένα ξεχωριστό, μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οριστική μείωση της εξάρτησης από τη Μόσχα. Η επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.