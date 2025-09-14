Διεθνή

Η ρωσική επιθετικότητα και οι υψηλές αμυντικές δαπάνες φρενάρουν την ανάπτυξη της Πολωνίας

Ένας επιπλέον αρνητικός παράγοντας για τις πολωνικές μετοχές είναι το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τους φόρους στις τράπεζες
REUTERS
REUTERS / Fabrizio Bensch / File Photo

Η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας και οι φθηνές αποτιμήσεις θα διατηρήσουν την ανοδική πορεία των μετοχών της Πολωνίας, σύμφωνα με επενδυτές που υποστηρίζουν ότι η αγορά μπορεί να ξεπεράσει τις διακυμάνσεις που προκάλεσαν η εισβολή ρωσικών drones, οι ασταθείς διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και η επικείμενη αύξηση των φόρων στις τράπεζες.

Ο δείκτης WIG20 της Βαρσοβίας σημείωσε άνοδο έως και 38% τους πρώτους 8 μήνες του έτους, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη και η εγχώρια ζήτηση προσέλκυσαν ξένους επενδυτές. Ωστόσο, η άνοδος έχει σταματήσει, καθώς οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία εξασθενίζουν και μετά την αντίδραση του ΝΑΤΟ στην εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ένας επιπλέον αρνητικός παράγοντας για τις πολωνικές μετοχές είναι το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τους φόρους στις τράπεζες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που έχει διογκωθεί λόγω της αύξησης των αμυντικών δαπανών. Η αγορά έχει υποχωρήσει από την ανακοίνωση της πολιτικής στα μέσα Αυγούστου, σημειώνοντας πτώση άνω του 5% από το υψηλό που είχε καταγράψει νωρίτερα τον ίδιο μήνα. 

Οι περιφερειακές αγορές παραμένουν σε εγρήγορση και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων, σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τη Μόσχα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Ο δείκτης BUX της Βουδαπέστης έχει επίσης υποχωρήσει κατά 5% από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Αύγουστο.

Ωστόσο, οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι πολωνικές μετοχές είναι πιθανό να συνεχίσουν την ανοδική πορεία που έχει οδηγήσει τον WIG20 να διπλασιαστεί περίπου από το 2022. Ο δείκτης αναφοράς υπεραποδίδει έναντι του πανευρωπαϊκού Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο, καθώς οι μετοχές ανακάμπτουν γρήγορα μετά την εισβολή των drones. Το ζλότι της Πολωνίας παραμένει σχετικά σταθερό, κυμαινόμενο γύρω στα 4,25 ανά ευρώ τους τελευταίους έξι μήνες.

«Οι αποφάσεις της κυβέρνησης δεν βοηθούν, αλλά η γενική εικόνα δεν άλλαξε δραματικά, καθώς η Πολωνία εξακολουθεί να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Andras Szalkai, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Raiffeisen Kapitalanlage GmbH στη Βιέννη. «Πολλοί επενδυτές έχασαν την προηγούμενη άνοδο και ενδέχεται να δουν την υποχώρηση ως ευκαιρία να εισέλθουν στην πολωνική αγορά».

