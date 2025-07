Κίνα: Υπόσχεται απάντηση στις κυρώσεις της ΕΕ

Ο τελευταίος γύρος των ευρωπαϊκών κυρώσεων έπληξε αρκετές εταιρείες και τράπεζες στην Κίνα, γεγονός που ώθησε το Πεκίνο να διαμαρτυρηθεί και να υποσχεθεί μια απάντηση που θα διασφαλίζει και θα προστατεύει τις δικές του επιχειρήσεις..

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε δύο κινεζικές τράπεζες και πέντε εταιρείες που εδρεύουν στην Κίνα την Παρασκευή (18.7.25), στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Σε απάντησή του τη Δευτέρα (21.7.25), το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι κυρώσεις «έβλαψαν σοβαρά τις εμπορικές, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις» και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να «διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» σύμφωνα με το Bloomberg.

Είναι η πρώτη φορά που κινεζικές τράπεζες προστίθενται στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι η Heihe Rural Commercial Bank Co. και η Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βρέθηκαν στον κατάλογο επειδή παρείχαν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων που ματαιώνουν τον σκοπό των κυρώσεων, σύμφωνα με την ΕΕ.

Η ΕΕ είχε προτείνει νωρίτερα την προσθήκη τους σε έναν κατάλογο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που φέρονται να βοήθησαν τη Μόσχα «με την επεξεργασία συναλλαγών ή την παροχή χρηματοδότησης εξαγωγών για εμπορικές πράξεις» που παρακάμπτουν τις κυρώσεις της ΕΕ, ανέφερε το Bloomberg τον περασμένο μήνα.

Η Κίνα διαμαρτυρήθηκε για την πρόταση αυτή όταν αναφέρθηκε, με τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν να δηλώνει τον Ιούνιο ότι “οι κανονικές ανταλλαγές και η συνεργασία μεταξύ κινεζικών και ρωσικών εταιρειών συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ και τις αρχές της αγοράς. Δεν στοχεύουν σε κανένα τρίτο μέρος και δεν θα πρέπει να διαταραχθούν ή να επηρεαστούν”.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Εξωτερικών Wang Yi υποσχέθηκε αντίποινα σε περίπτωση εισαγωγής των τραπεζών στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με την South China Morning Post, η οποία ανέφερε επίσης ότι ο Κινέζος πρεσβευτής στην ΕΕ είχε ασκήσει πιέσεις για να σταματήσει η εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Οι στενοί δεσμοί της Κίνας με τη Ρωσία είχαν υποβάλει τις τράπεζές της σε παρόμοιες κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο παρελθόν, γεγονός που τις ώθησε να επανεκτιμήσουν επιχειρήσεις και πελάτες. Ορισμένες από τις κρατικές της τράπεζες αυστηροποίησαν τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση προς Ρώσους πελάτες στις αρχές του περασμένου έτους, αφού οι ΗΠΑ ενέκριναν δευτερογενείς κυρώσεις σε υπερπόντιες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Industrial & Commercial Bank of China Ltd. και η Bank of China Ltd. προχώρησε στον περιορισμό της χρηματοδότησης των ρωσικών εμπορευμάτων, είχε αναφέρει στο Bloomberg News, παρόλο που οι δυτικές κυρώσεις εκείνη την περίοδο δεν έπληξαν τον ενεργητικό τομέα της Ρωσίας. Οι μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας έχουν επίσης ιστορικό συμμόρφωσης με προηγούμενες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και της Βόρειας Κορέας για να μην χάσουν την πρόσβαση στο σύστημα εκκαθάρισης του δολαρίου ΗΠΑ.