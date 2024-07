Μέρντοχ vs Μέρντοχ για τον έλεγχο της αμερικανικής αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει εμπλακεί σε μια μυστική δικαστική διαμάχη με τρία από τα παιδιά του και ο λόγος είναι ο μελλοντικός έλεγχος της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης της οικογένειας.

Ο 93χρονος Ρούπερτ Μέρντοχ προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι ο μεγαλύτερος γιος του και προφανής κληρονόμος του, ο Λάχλαν, θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο μέλλον των επιχειρήσεών του, εξασφαλίζοντάς του μεγαλύτερη δύναμη ψήφου σε σύγκριση με τα αδέλφια του, όπως αποκαλύπτει ένα σφραγισμένο δικαστικό έγγραφο που είδαν οι New York Times.

Το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει την εκτεταμένη αυτοκρατορία του Μέρντοχ, η οποία περιλαμβάνει το Fox News, την Wall Street Journal και βρετανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι εφημερίδες The Sun και Times, έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού τα τελευταία χρόνια – με την ιστορία να έχει εμπνεύσει εν μέρει ακόμη και την καταξιωμένη σειρά του HBO Succession.

Μετά την ανακοίνωση της συνταξιοδότησής του τον Σεπτέμβριο, ο Murdoch φάνηκε να διευθετεί τη συζήτηση ορίζοντας τον δεξιό γιό του Lachlan ως πρόεδρο της News Corp και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Fox Corp.

Ωστόσο, τώρα προχώρησε στη διασφάλιση ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά το θάνατό του, διασφαλίζοντας νομικά ότι ο 52χρονος δεν θα μπορεί να ασκήσει βέτο από τρία από τα πιο μετριοπαθή πολιτικά αδέλφια του.

Επί του παρόντος, το Murdoch Family Trust έχει οκτώ ψήφους: τέσσερις ελέγχονται από τον Murdoch senior και οι υπόλοιπες τέσσερις από τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά: Lachlan, James, Elisabeth και Prudence Murdoch.

Οι NYT ανέφεραν ότι ο πατριάρχης έχει προχωρήσει σε αλλαγή των όρων του καταπιστεύματος στο δικαστήριο για να αυξήσει τη δύναμη ψήφου του Lachlan και να προστατεύσει τη συντηρητική πολιτική στάση της αυτοκρατορίας, προστατεύοντας έτσι την εμπορική αξία για όλους τους κληρονόμους του.

Ο James, η Elisabeth και η Prudence έχουν διαφορετικές πολιτικές τάσεις από τον πατέρα και τον ευνοούμενο αδελφό τους, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να απομακρύνουν την αυτοκρατορία από τα δεξιά της ένστικτα.

Τα μικρότερα παιδιά του κ. Murdoch, η Chloe και η Grace, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στο καταπίστευμα, αλλά έχουν ίσο μερίδιο στο μετοχικό του κεφάλαιο.

Στα σφραγισμένα έγγραφα, ο Murdoch εκφράζει την ανησυχία του ότι η «έλλειψη συναίνεσης» μεταξύ των τεσσάρων παιδιών του «θα επηρεάσει τη στρατηγική κατεύθυνση και στις δύο εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού αναπροσανατολισμού της εκδοτικής πολιτικής και του περιεχομένου», προσθέτοντας ότι επιθυμεί επίσης να παραχωρήσει στον Lachlan Murdoch «μόνιμο» και «αποκλειστικό» έλεγχο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους NYT, ένας επίτροπος διαθήκης της Νεβάδα διαπίστωσε τον περασμένο μήνα ότι το καταπίστευμα μπορεί να επαναδιατυπωθεί εάν ο Murdoch μπορεί να αποδείξει ότι ενεργεί με καλή πίστη για να προστατεύσει την αξία των συμμετοχών του καταπιστεύματος.

Εάν δεν επιτευχθεί λύση, ωστόσο, η υπόθεση θα μπορούσε να εκδικαστεί στο δικαστήριο τον Σεπτέμβριο.

Ο Murdoch φέρεται να ονόμασε τις αλλαγές «Σχέδιο Αρμονία», καθώς θα απέτρεπε περαιτέρω οικογενειακές διαμάχες μετά το θάνατό του, αλλά αυτό φαίνεται ότι είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, με τα τρία εκδιωχθέντα αδέλφια να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, η νομική διαδικασία εξελίσσεται κεκλεισμένων των θυρών, παρά το γεγονός ότι η αίτηση κατατέθηκε τον Δεκέμβριο.

Αυτό μπορεί να εξηγεί την απουσία των παιδιών του, καθώς παντρεύτηκε την πέμπτη σύζυγό του, Elena Zhukova, στην Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα, με μόνο τον Lachlan να παρίσταται.

Σε ένα σημείο της δραματικής ιστορίας της εταιρείας, φαινόταν ότι ο νεότερος αδελφός James θα ήταν ο πιθανός κληρονόμος, αλλά καθώς ο Murdoch ευθυγραμμίστηκε πολιτικά περισσότερο με τον Lachlan, η σχέση του με τον James λέγεται ότι χάλασε.

Μεταξύ του 2015 και του 2019, ο James και ο Lachlan μοιράζονταν τη λειτουργική ευθύνη για τις εταιρείες. Ωστόσο, αυτή η εργασιακή σχέση χάλασε κατά τη διάρκεια της ανόδου και της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, με τις ανησυχίες του Τζέιμς για την προνομιακή μεταχείριση του Τραμπ από το δίκτυο να απορρίπτονται.

Αργότερα παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της News Corp το 2020, επικαλούμενος «διαφωνίες σχετικά με ορισμένο συντακτικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία της εταιρείας».

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Kathryn, ακτιβίστρια της κλιματικής αλλαγής, έχουν επίσης κατά καιρούς επικρίνει τα μέσα ενημέρωσης Fox για την άρνηση της κλιματικής αλλαγής.

Το δημοσίευμα των NYT περιγράφει λεπτομερώς πώς ο κ. Μέρντοχ έχει φτάσει να δυσανασχετεί με τις επικρίσεις του γιου του, δεδομένου ότι η αυτοκρατορία τον έχει κάνει πολυεκατομμυριούχο.

Ο κ. Μέρντοχ, φέρεται να έχει καθαρή αξία άνω των 17 δισ. δολαρίων (13,8 δισ. στερλίνες) σύμφωνα με το Forbes, έχοντας περάσει 70 χρόνια στο τιμόνι της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης πριν αποσυρθεί πέρυσι.

Η News Corp, η οποία έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, κατέχει εκατοντάδες τοπικά, εθνικά και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία. Στην εταιρεία ανήκουν η Wall Street Journal και η New York Post, μια ταμπλόιντ με συντηρητικό προσανατολισμό, καθώς και η HarperCollins.

Ο βρετανικός βραχίονας της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης του Murdoch, η News UK, εκδίδει σχεδόν το ένα τρίτο των εθνικών εφημερίδων που πωλούνται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των εφημερίδων The Sun και The Times.

Ο κ. Μέρντοχ άρχισε να χτίζει την αυτοκρατορία του στην Αυστραλία τη δεκαετία του 1950, αφού κληρονόμησε τα συμφέροντα του πατέρα του στην εφημερίδα The News της Αδελαΐδας.

Το 1969, τα έβαλε με την Fleet Street με την αγορά των εφημερίδων News of the World και The Sun, οι οποίες θα γίνονταν δύο από τις πιο επιτυχημένες και με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ταμπλόιντ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνέχισε με την αγορά των The Times και Sunday Times το 1981, ενώ έχτισε επίσης την αυτοκρατορία του στην Αμερική με την εξαγορά της New York Post.