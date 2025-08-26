Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές υπό τη σκιά της νέας γαλλικής πολιτικής κρίσης, στο -1,1% το ΧΑ

Υποχώρησαν σήμερα (26.8.25) οι γαλλικές και γενικότερα οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας την οποία προκάλεσε η είδηση πως ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική βουλή.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης μετοχών CAC 40 υποχώρησε κατά 1,9% στο χρηματιστήριο το Παρισίου, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,8%. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,6% καθώς η αγορά άνοιξε ξανά από την αργία και αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώθηκε πτώση κοντά στο 1,1%. Ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει πτώση κοντά στο 0,7%.

Η έκκληση του Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Γαλλίας ήδη από τον επόμενο μήνα. Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, η αριστερή Γαλλία Ανυπότακτη και οι Πράσινοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της πρότασης της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση.

«Το βλέπω αυτό ως μια κραυγαλέα επιστροφή του ασφαλίστρου κινδύνου στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε η Αντρέα Τουένι, επικεφαλής πωλήσεων στη Saxo Banque France. «Προς το παρόν, η αγορά απλώς αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού σκηνικού».

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,51% μετά την ανακοίνωση του σχεδίου τη Δευτέρα, οδηγώντας τις απώλειες στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Το ομόλογο διαπραγματεύτηκε σταθερά το πρωί της Τρίτης. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του 10ετούς γαλλικού ομολόγου και του γερμανικού διευρύνθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης στις 78, από 70 στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, και οδεύει προς το υψηλότερο κλείσιμο από τον Απρίλιο.

«Υπήρξε μεγάλη εφησυχασμός στις αγορές σχετικά με την κατάσταση του προϋπολογισμού στη Γαλλία», δήλωσε ο Vincent Juvyns, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην ING στις Βρυξέλλες. «Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι blue chips από τον CAC 40 θα κληθούν να συνεισφέρουν περαιτέρω, κάτι που θα επηρεάσει τον δείκτη».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε τον Μάρτιο εν μέσω γεωπολιτικών ανησυχιών και ανησυχιών για την οικονομική ανάπτυξη. Η προσοχή εστιάζεται επίσης στην κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ μετά από ισχυρισμούς ότι πλαστογράφησε έγγραφα στεγαστικών δανείων.

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών στην Ευρώπη, η Commerzbank AG υποχώρησε έως και 6,3% αφότου οι αναλυτές της Bank of America Corp. υποβάθμισαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της γερμανικής τράπεζας σε υποαποδοστική από ουδέτερη, λέγοντας ότι η αποτίμησή της φαίνεται τεντωμένη.

Η Orsted A/S σημείωσε άνοδο 2% την ημέρα αφότου βυθίστηκε σε ιστορικό χαμηλό, καθώς τα στελέχη σχεδιάζουν να καθησυχάσουν τους μετόχους μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει ένα από τα δύο έργα αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ.