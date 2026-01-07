Ράλι στα γερμανικά ομόλογα καθώς οι traders προσθέτουν στοιχήματα στις μειώσεις επιτοκίων

Τα κέρδη έχουν συνέχεια στα γερμανικά κρατικά ομόλογα την Τετάρτη (7.1.26), καθώς τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία ώθησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τις προσδοκίες τους για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, αντισταθμίζοντας την προοπτική μιας απότομης αύξησης στις πωλήσεις ομολόγων, δηλαδή γερμανικού χρέους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το 10ετές ομόλογο αναφοράς καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη σε τριήμερη βάση από τον Σεπτέμβριο, με την απόδοση να παραμένει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 5 Δεκεμβρίου. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,42%, μετά την εκτόξευσή της σε υψηλό 14 ετών τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία που έδειξαν χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου και επιβράδυνση του πληθωρισμού αναδεικνύουν τις προκλήσεις για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Οι χρηματαγορές έχουν πλέον μεταθέσει την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ μόλις τη Δευτέρα (5.1.26) προέβλεπαν ότι θα μπορούσε να γίνει τον Δεκέμβριο.

«Η συσσώρευση short θέσεων στα bunds φαίνεται υπερβολική», σχολιάζει ο Mohit Kumar, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής της Jefferies International, επικαλούμενος τους δείκτες της εταιρείας. Προτείνει την τοποθέτηση σε βραχυπρόθεσμα γερμανικά ομόλογα, που ενδέχεται να ξεπεράσουν σε απόδοση τα μακροπρόθεσμα αμερικανικά.

Η πώληση νέων 10ετών ομολόγων από τη γερμανική κυβέρνηση την Τετάρτη υπερκαλύφθηκε 1,29 φορές, σημαντικά κάτω από την προηγούμενη προσφορά ενώ το ποσό που διατέθηκε σχεδόν διπλασιάστηκε σε 4,5 δισ. ευρώ ή 5,3 δισ. δολάρια.