Διεθνή

Στα «όπλα» τα ΒRICS ενάντια στους δασμούς Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι / JULIEN DE ROSA / Pool via REUTERS

Eπιβεβαίωσε το Πεκίνο πως θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιμπινγκ στη τηλε – σύνοδο κορυφής των BRICS, η οποία καλέστηκε από τη Βραζιλία.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν θα παραστεί στη συνάντηση των BRICS, αλλά θα στείλει έναν ανώτερο εκπρόσωπο. Πέρα από το πρόεδρος της Κίνας, Σι, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο κορυφής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Βραζιλιάνος Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκάλεσε τη συνάντηση αυτή, για να συζητήσουν όχι μόνο τους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ, αλλά και για να συσπειρώσει τους επικεφαλής των μεγάλων χωρών αναδυόμενων αγορών υπέρ της πολυμέρειας, ανέφερε το Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Οι BRICS, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Νότια Αφρική, έχουν προκαλέσει ολοένα και περισσότερο την οργή του Τραμπ καθώς επεκτείνονται με νέα μέλη από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα ευθυγραμμιστεί με τις «αντιαμερικανικές πολιτικές» της ομάδας. Έχει επίσης επανειλημμένα επικρίνει τις προσπάθειες των μελών των BRICS να ενισχύσουν το εμπόριο στα δικά τους νομίσματα και να παρακάμψουν το δολάριο.

Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ έχουν ενθαρρύνει περαιτέρω τα έθνη των BRICS να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με το Πεκίνο.

Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας διπλωματίας υψηλού διακυβεύματος, ο Σι φιλοξένησε τον Πούτιν και τον Μόντι στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν και καλωσόρισε δεκάδες άλλους παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Kim Jong Un της Βόρειας Κορέας, στο Πεκίνο για μια στρατιωτική παρέλαση στις 3 Σεπτεμβρίου για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Νέο Δελχί έχει κινηθεί προσεκτικά τις τελευταίες ημέρες στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον, αφού ο Τραμπ φάνηκε να μαλακώνει τον τόνο του απέναντι στην Ινδία μετά από εβδομάδες τριβών σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα.

Ο Ράντχιρ Τζαϊσβάλ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε τακτική ενημέρωση την Παρασκευή ότι ο Μόντι δεν θα παραστεί. Αντ’ αυτού, το έθνος της Νότιας Ασίας θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών του.

Η διαδικτυακή συνάντηση των ηγετών των BRICS της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μόνο μερικές ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχο της βραζιλιάνικης κυβέρνησης που γνωρίζει το σχέδιο.

Οι ομιλίες θα είναι κεκλεισμένων των θυρών για τον Τύπο και θα εναπόκειται σε κάθε ηγέτη να αποφασίσει εάν θα δημοσιεύσει τις παρατηρήσεις του, δήλωσε ο αξιωματούχος. Δεν θα υπάρξει κοινή δήλωση στο τέλος της συνάντησης, πρόσθεσαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Οι δασμοί Τραμπ φρενάρουν οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ – Στο χαμηλότερο επίπεδο το τελευταίο 6μηνο
Ακόμα και μετά την επιβράδυνση, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του περσινού ρεκόρ των σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων
USA China flags
Στη Γαλλία στραμμένα τα βλέμματα των διεθνών επενδυτών – Σήμερα η ψηφοφορία για την κυβέρνηση Μπαϊρού, ποια είναι τα σενάρια
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία συνεδριάζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση γαλλικής κρίσης χρέους
Mακρόν, Μπαϊρού
Τι σηματοδοτεί για την παγκόσμια οικονομία η τριμερής συνάντηση Πούτιν, Σι, Μόντι
Το πλήγμα από την απότομη στροφή στην αμερικανική εξωτερική και οικονομική πολιτική υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει τα κίνητρα των τριών ηγετών, του Ναρέντρα Μόντι, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του οικοδεσπότη Σι Τζινπίνγκ
Ο Ναρέντρα Μόντι (κέντρο) με τον Σι Τζινπίνγκ (δεξιά) και τον Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά)
LNG: Η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ απειλείται από υπερπροσφορά και ανταγωνιστές
Οι νέες μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη καλούνται να κινηθούν γρήγορα, καθώς αντιμετωπίζουν μια αυστηρή προθεσμία: μέχρι το 2027, η παγκόσμια προσφορά LNG εκτιμάται ότι θα υπερβεί τη ζήτηση
Aerial view of Natural Gas Combined Cycle Power Plant
Πώς θα απαντήσει η ΕΕ στους δασμούς της Κίνας στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος
«Θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούμε τους παραγωγούς και τη βιομηχανία μας», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, Όλαφ Γκιλ
Wrecking balls textured with European Union and Chinese flags over dark stormy sky. Horizontal composition with copy space and selective focus. Dispute concept.
Newsit logo
Newsit logo