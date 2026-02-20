Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 0,9% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου ανήλθε σε 34.759.827 κόρους, μειωμένη κατά 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025
iStock
iStock

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης επίσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2024 προς τον Δεκέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.848 πλοία, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.759.827 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου του 2024. Μείωση 3% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2024 προς τον Δεκέμβριο 2023.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
318
202
135
110
80
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo