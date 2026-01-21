Ανακάμπτει ο κλάδος των αιολικών – Προστέθηκαν 340 MW πέρυσι

Σημάδια ανάκαμψης δείχνει η αγορά της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας μετά τις χαμηλές «πτήσεις» των προηγουμένων ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ, πέρυσι εγκαταστάθηκαν 340 MW σε 76 νέες ανεμογεννήτριες, ενώ για φέτος προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας έφτασε πλέον τα 5.695 MW και μέσα στο επόμενο 1,5 έτος αναμένεται να φτάσει τα 6.500 MW. Σύμφωνα, πάντα, με τις εκτιμήσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ, σήμερα υπάρχει 1,1 GW αιολικών πάρκων τα οποία τελούν υπό κατασκευή ή έχουν συμβολαιοποιηθεί, ενώ η ανάπτυξη νέων έργων συνεχίζεται. Σε αυτά προστίθενται 200 MW έργων από παλαιότερους διαγωνισμούς, τα οποία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Στερεά Ελλάδα παρέμεινε το 2025 στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.466 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 ΜW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (9,4%).

Οι μεγαλύτερες εταιρείες με βάση τις εγκαταστάσεις είναι οι Τέρνα Ενεργειακή με 1.034 MW (18,2%), Μότορ Όιλ με 774 MW (13,6%) και Iberdrola Rokas με 409 MW (7,2%). Ακολουθούν οι Principia με 368 MW (6,5%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319 MW (5,6%).

Τέλος, στους κατασκευαστές πρώτη είναι η Vestas με το 44%, δεύτερη η Enercon με 25% και τρίτη η Siemens Gamesa με 15,8%.