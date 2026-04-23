ΕΕ: Εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα μέσω NextGenerationEU

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προχώρησε στην εκταμίευση 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «NextGenerationEU», ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική στήριξη της χώρας.

Με τη νέα αυτή δόση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνολική χρηματοδότηση προς την Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον στα 25 δισ. ευρώ, κατευθυνόμενη σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης.

Για την Πολωνία, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 7,2 δισ. ευρώ.

Οι πόροι αυτοί στην Ελλάδα αξιοποιούνται για έργα πράσινης ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, ψηφιακών υπηρεσιών και ενίσχυσης δεξιοτήτων, συμβάλλοντας άμεσα στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.