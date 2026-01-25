Μακρο-οικονομία

Επανέκδοση δύο στρατιωτικών ακινήτων στον έλεγχο του ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Eurokinissi

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του για το μεγάλο Οικιστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχει ήδη ξεκινήσει και ανακοινώθηκε από τον υπουργό Νίκο Δένδια, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) επανέφερε στην κυριότητά του δύο ακίνητα του στρατοπέδου «Καραϊσκάκη» στην Αττική.

Συγκεκριμένα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, τα δύο ακίνητα του ΥΠΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικής έκτασης 114.363 τ.μ. επιστρέφουν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Τα ακίνητα είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν από 34 και 19 χρόνια, αλλά οι όροι της παραχώρησης δεν εκπληρώθηκαν.

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η σωστή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί βασική πρόκληση, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Οικιστικό Πρόγραμμα, που είναι κεντρικό στοιχείο της στήριξης της Στρατιωτικής Οικογένειας, καταλήγει η ανακοίνωση.

