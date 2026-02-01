Ρεκόρ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα ελληνικά νοικοκυριά

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έχει φτάσει η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) στα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τις αγοραστικές επιλογές στα σούπερ μάρκετ. Παρά τη στροφή σε οικονομικότερες λύσεις, οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν την εμπιστοσύνη τους στα ποιοτικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, με το κίνημα «Made in Greece» να διατηρεί ισχυρή δυναμική.

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται σήμερα είναι ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νέο ιστορικό ρεκόρ. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Γιώργος Μπάλτας, η ενίσχυση των PL συνδέεται και με το γεγονός ότι οι περισσότεροι κωδικοί παράγονται στην Ελλάδα από εγχώριους προμηθευτές, ενισχύοντας την προτίμηση των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα.

Η έρευνα αποτυπώνει έντονες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους και στρέφονται σε οικονομικότερες επιλογές, ενώ 4 στους 10 μειώνουν ακόμη και την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. Οι εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση παραμένουν κατά κύριο λόγο αρνητικές, με την ακρίβεια να επηρεάζει τόσο την αποτίμηση του 2025 όσο και τις προσδοκίες για το 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειονότητα των καταναλωτών αποδίδει τις μεγάλες ανατιμήσεις σε πολυεθνικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των ολιγοπωλίων και του περιορισμένου ανταγωνισμού. Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση προς τις μεγάλες επιχειρήσεις να επιδείξουν μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Στο επίπεδο των αγοραστικών συνηθειών, οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο οργανωμένοι και προσεκτικοί, καθώς πάνω από το 90% δηλώνει ότι προγραμματίζει τις αγορές του πριν πάει στο σούπερ μάρκετ, ενώ μόνο 4 στους 10 έχουν προαποφασίσει τη μάρκα που θα επιλέξουν. Η τιμή, η ποιότητα, οι προσφορές και η ελληνική προέλευση παραμένουν τα βασικά κριτήρια επιλογής.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αξιολογούνται πλέον ως ισάξια ή και καλύτερα από τις επώνυμες μάρκες από τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ωριμάσει στην αγορά και αποτελούν σταθερή επιλογή για τα ελληνικά νοικοκυριά.