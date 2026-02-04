Μακρο-οικονομία

Στεγαστικά δάνεια: Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης – Άνοδο 46% δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τις τράπεζες
Πολυκατοικίες στην Αθήνα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) σημείωσε αύξηση κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των χρηματοδοτικών τους αναγκών και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει συγκρατημένη ενίσχυση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι, μετά την αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του 2025, η ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, αντανακλώντας προσδοκίες σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025

Διάγραμμα ζήτησης
Διάγραμμα ζήτησης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
195
122
75
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo