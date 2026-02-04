Στεγαστικά δάνεια: Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης – Άνοδο 46% δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) σημείωσε αύξηση κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των χρηματοδοτικών τους αναγκών και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει συγκρατημένη ενίσχυση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι, μετά την αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του 2025, η ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, αντανακλώντας προσδοκίες σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.