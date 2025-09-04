Τα ομόλογα ανεβαίνουν καθώς οι θέσεις εργασίας διατηρούν τις περικοπές της Fed σε ισχύ

Οι επενδυτές της Wall Street που προετοιμάζονταν για την έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής (5.9.25) έλαβαν τρία στοιχεία που ενίσχυσαν μόνο την άποψη για μια ψύχραιμη αγορά εργασίας, διατηρώντας ζωντανά τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από την Fed και οδηγώντας σε πτώση τις αποδόσεις των ομολόγων .

Τα τελευταία στοιχεία για τις προσλήψεις και τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας προηγούνται αυτού που οι οικονομολόγοι αναμένουν να σηματοδοτήσει την πιο αδύναμη περίοδο αύξησης της απασχόλησης στις ΗΠΑ από την πανδημία. Καθώς τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου αυξάνονταν, οι αγορές χρήματος σχεδόν πλήρως προεξοφλούσαν μια κίνηση της Fed τον Σεπτέμβριο και συνολικά τουλάχιστον δύο μειώσεις το 2025. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμα και οι πιο επιφυλακτικοί ως προς την χαλάρωση των μέτρων αξιωματούχοι θα πρέπει να παραδεχτούν τους αυξανόμενους κινδύνους αδυναμίας της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Will Compernolle της FHN Financial. «Εάν αυτή η δυναμική συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, οι εταιρείες σύντομα θα απολύουν εργαζομένους πιο γρήγορα από ό,τι θα τους προσλαμβάνουν, σε σημείο αρνητικής αύξησης των θέσεων εργασίας».

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Οι μισθοδοσίες στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 54.000, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research, τα οποία διαφοροποιούνται από τις εκτιμήσεις. Τα σχέδια προσλήψεων μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ έδειξαν ελάχιστο ενθουσιασμό για την πρόσληψη εργαζομένων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και το ποσοστό ανεργίας πιθανότατα εκτοξεύτηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι προστέθηκαν περίπου 75.000 θέσεις εργασίας, με βάση τον μέσο όρο έρευνας του Bloomberg, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται στο 4,3%. Τέσσερις συνεχόμενοι μήνες αύξησης μισθοδοσίας κάτω των 100.000 θα σηματοδοτούσαν την πιο αδύναμη περίοδο από την έναρξη της πανδημίας το 2020.

«Η ελεύθερη πρόσβαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην αγορά εργασίας έχει λήξει», δήλωσε ο Jamie Cox της Harris Financial Group. «Μπορείτε να περιμένετε ότι η Fed θα ανατρέψει την ισορροπία των κινδύνων για να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο».

Η αυριανή έκθεση για την απασχόληση θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας, αλλά μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν μια επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τον Chris Larkin στο E*Trade της Morgan Stanley.

«Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές μπορεί να υιοθετήσουν αυτά τα δεδομένα, επειδή θα πρέπει να αυξήσουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την Fed», είπε. «Αλλά αν τα στοιχεία επιδεινωθούν πολύ, θα μπορούσαν να εγείρουν ανησυχίες για την υγεία της οικονομίας».