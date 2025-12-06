Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Είμαστε σύμμαχοι με τα επιμελητήρια, αζί προετοιμάζουμε τον νέο νόμο

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει την διάθεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

«O θεσμικός ρόλος των επιμελητηρίων πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς και να είναι προσαρμοσμένος στις σύγχρονες ανάγκες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε μήνυμά του στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην Πάτρα. «Προχωράμε μαζί στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και εργαζόμαστε για έναν νέο Επιμελητηριακό Νόμο που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τα επιμελητήρια σημείωσε ότι «είμαστε σύμμαχοι με τα επιμελητήρια σε μια κοινή προσπάθεια να κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική. Μια Ελλάδα με δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, που προσφέρει ευκαιρίες σε όλους».

Τόνισε επίσης πως βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο με ισχυρή βιομηχανία και μεταποίηση, με καινοτόμα προϊόντα, με εξωστρέφεια και περιέγραψε τα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί την τελευταία εξαετία: «Ανακτήθηκε η αξιοπιστία στις αγορές, η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του μέσου όρου της ευρωζώνης, οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ διπλασιάστηκαν και δημιουργήθηκαν πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Ο υπουργός επισήμανε πως το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό, γι΄ αυτό και «πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγική μας ισχύ. Με βασικό εργαλείο τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που προβλέπει τη διάθεση 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων τα επόμενα δύο χρόνια».

Υπογράμμισε ότι στα δύο πρώτα καθεστώτα – μεταποίηση και παραμεθόριες περιοχές – κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ και ότι έως τις 31 Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν τα επενδυτικά σχήματα που θα στηριχθούν με 300 εκατ. ευρώ. Ανέφερε επίσης πως ακολουθούν καθεστώτα για την αγροδιατροφή, τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική αναφορά στις αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών από την 1η Ιανουαρίου μέσα από τις μειώσεις στη φορολογία, αλλά και στο νομοσχέδιο τον επόμενο μήνα για τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από ένα πακέτο 12 στοχευμένων παρεμβάσεων. «Αναβαθμίζουμε την πλατφόρμα OpenBusiness, εκσυγχρονίζουμε το ΓΕΜΗ, απλοποιούμε τις αδειοδοτήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς που θα είναι πλήρως έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2026, έκανε λόγο για μια μεγάλη θεσμική τομή, «ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς όπου ο πολίτης θα βρίσκει το δίκιο του απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
101
95
75
54
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από Ευρώπη – Οι ξένοι επενδυτές, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη και η μείωση του χρέους
Επενδυτικό ενδιαφέρον στο Λονδίνο, ευρωπαϊκή αναβάθμιση με την υποψηφιότητα Πιερρακάκη και νέο «πράσινο φως» από τον ESM για πρόωρη αποπληρωμή χρέους
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Greece
Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ «η μη υλοποίησή της αποτελεί τη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της εποχής μας. Είναι στην πραγματικότητα το βασικό στοιχείο πολιτικής στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε»
Πιερρακάκης: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο η επόμενη συνεδρίαση υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ
Η συνάντηση του Απριλίου αναμένεται να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη έργων υποδομής και στη διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου
Newsit logo
Newsit logo