Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» – Η ανάρτηση για την υποψηφιότητά του

Καταθέτοντας την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμιζε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μία καθοριστική καμπή
Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με τον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Ιρλανδό Paschal Donohoe / REUTERS / Φωτογραφία Yves Herman

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup σε ανάρτησή του στο Facebook χθες (28.11.2025) το βράδυ.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή» επισημαίνει στην ανάρτησή του ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

 

Υπενθυμίζεται ότι σε επιστολή προς τους ομολόγους του, ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μία καθοριστική καμπή και ότι η ανάγκη για συντονισμένη εκτέλεση κοινών πολιτικών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

