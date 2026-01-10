Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Επενδύσεις, νέα προϊόντα και στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας μετά το άλμα 8,1% στον τζίρο

Σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ο ηγέτης της εγχώριας αγοράς ζύθου, περνά πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξής της με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το 2025 αναμένεται να κινηθεί εκ νέου σε κερδοφόρα τροχιά, καθώς η εταιρεία επενδύει τόσο στην τεχνολογία όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό της, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ζύθου και να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η εταιρεία επιχειρεί να θωρακίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο επενδύοντας τόσο στην παραγωγική της βάση όσο και στη βιωσιμότητα των λειτουργιών της, με στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας και τη δημιουργία σταθερής, μακροπρόθεσμης αξίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει συστηματικά το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών της σημάτων, επενδύοντας παράλληλα στη συμβολαιακή καλλιέργεια ελληνικών κριθαριών και στον εκσυγχρονισμό των δομών της. Ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους, η προσεκτική διαχείριση της ρευστότητας και των πιστωτικών κινδύνων, αλλά και η συνεχής παρακολούθηση των καταναλωτικών τάσεων, αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της, δημιουργώντας τις βάσεις για μια πιο ανθεκτική λειτουργία.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιχειρεί να μπει στη νέα χρονιά όχι απλώς με στόχο τη διατήρηση των μεγεθών της, αλλά με στρατηγική που στοχεύει στη δημιουργία σταθερής, μακροπρόθεσμης αξίας, τόσο για τους μετόχους όσο και για την ελληνική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την περίοδο 2024 – 2026, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 65 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για την ενίσχυση της παρουσίας των εμπορικών σημάτων της στην αγορά, τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και σημαντικές πράσινες επενδύσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο ήμισυ του συνολικού ποσού.

Σε παρουσίαση της νέας μελέτης κοινωνικο-οικονομικού αντικτύπου της εταιρείας για το 2024, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Σεμπάστιαν Σάντσεζ, είχε περιγράψει τη στρατηγική αυτή ως μια συνολική στροφή προς ένα πιο σύγχρονο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Όπως είχε επισημάνει ο ίδιος, προτεραιότητα αποτελεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τόσο στην ηλεκτρική όσο και στη θερμική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα εργοστάσια. Το σύνολο της ηλεκτρικής κατανάλωσης καλύπτεται πλέον από πράσινες πηγές, ενώ μέσα από νέες εγκαταστάσεις, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο δίπλα στο εργοστάσιο της Πάτρας, και επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία περιορίζει σταδιακά το θερμικό της αποτύπωμα, με ορίζοντα την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος έως το 2030.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη διαχείριση του νερού, έναν κρίσιμο πόρο για τη ζυθοποιία. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2025 έχουν ήδη εξοικονομηθεί περίπου 40 εκατ. λίτρα νερού, οδηγώντας τη χρήση νερού ανά λίτρο παραγόμενης μπύρας στα χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία της εταιρείας.

Σχεδόν το μισό δισ. ευρώ άγγιξαν οι πωλήσεις της το 2024

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο ΓΕΜΗ, οι πωλήσεις της εταιρείας το 2024 κατέγραψαν αύξηση κατά 8,1% σε σχέση με το 2023, φθάνοντας τα 494,9 εκατ. ευρώ, έναντι 457,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 68,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8 εκατ. ευρώ ή +7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 189,1 εκατ. ευρώ από 175,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,5 εκατ. ευρώ ή +7,7%. Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ ή +4,6%, φθάνοντας τα 137,8 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που ωστόσο δεν ανέκοψε τη συνολική βελτίωση της κερδοφορίας.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 169,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,5 εκατ. ευρώ ή +7,3% σε σχέση με το 2023, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ξεπέρασε τα 310,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, δίνοντας βάρος στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος 43,8 εκατ. ευρώ για τους μετόχους.

Με αυτό το υπόβαθρο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε μια πιο «πράσινη», τεχνολογικά εξελιγμένη και ανθεκτική βιομηχανία, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά ζύθου και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και τους μετόχους της.