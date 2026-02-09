ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 βιομηχανίες για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πέντε εταιρείες, εκ των οποίων τρία σούπερ μάρκετ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 5045/2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, κατόπιν των ελέγχων της ΔΙΜΕΑ τα πρόστιμα αφορούν τις εταιρείες σούπερ μάρκετ Lidl Ελλάς (670.925 ευρώ), ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (109.900 ευρώ) και ΜarketIn (72.370 ευρώ) και τις εταιρείες Nestle Ελλάς (144.700 ευρώ) και Flora Food Greece (52.870 ευρώ), με την αιτιολογία της υπέρβασης του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε συνολικά 65 κωδικούς προϊόντων.

Οι έλεγχοι αφορούσαν 3.168 κωδικούς προϊόντων και κάλυψαν χρονικές περιόδους από το 2023 έως και το 2025, με αναφορά στο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.

Αναλυτικά οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο και έχουν ενημερωθεί σχετικά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, είναι οι εξής:

– ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 144.700 ευρώ για υπέρβαση σε 4 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2023.

– ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 109.900 ευρώ για υπέρβαση σε 22 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ 72.370 ευρώ για υπέρβαση σε 12 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

– FLORA FOOD GREECE ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 52.870 ευρώ για υπέρβαση σε έναν κωδικό στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023.

Ελέγχθηκαν συνολικά 3.168 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 65. Η Διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας την Παρασκευή 6/02/2026 τις αποφάσεις για την επιβολή των σχετικών προστίμων».