ΗΡΩΝ: Από τα φθηνότερα της αγοράς το πράσινο τιμολόγιο

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά παραμένει ιδιαίτερα δυναμική και οι καταναλωτές αναζητούν σταθερότητα και προσιτές λύσεις, ο Ήρων, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει τη διατήρηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα επίπεδα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Ως εκ τούτου, το «πράσινο τιμολόγιο» του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς.

Θυμίζουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025.

Με τις τιμές να παραμένουν σταθερές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, ο Ήρων φαίνεται να συνεχίζει τη στρατηγική του για παροχή αξιόπιστων και οικονομικών ενεργειακών λύσεων στους καταναλωτές.