Επιχειρήσεις

ΗΡΩΝ: Από τα φθηνότερα της αγοράς το πράσινο τιμολόγιο

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τις τιμές αμετάβλητες, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου
Πύργος ηλεκτρικής ενέργειας
REUTERS / Jon Nazca

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά παραμένει ιδιαίτερα δυναμική και οι καταναλωτές αναζητούν σταθερότητα και προσιτές λύσεις, ο Ήρων, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανακοινώνει τη διατήρηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα επίπεδα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Ως εκ τούτου, το «πράσινο τιμολόγιο» του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς.

iron

Θυμίζουμε τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

iron

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025.

iron

Με τις τιμές να παραμένουν σταθερές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, ο Ήρων φαίνεται να συνεχίζει τη στρατηγική του για παροχή αξιόπιστων και οικονομικών ενεργειακών λύσεων στους καταναλωτές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Πρόστιμο 3,8 εκατ. από τη ΣΤΑΣΥ στην εταιρεία αναβάθμισης συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό για καθυστερήσεις
Το ΔΣ απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία
Αποβάθρες μετρό
Η ελληνική OCM στο Top 10 της αγοράς CTV στις ΗΠΑ
Η παρουσία της OCM ανάμεσα σε διεθνείς ηγέτες του κλάδου, με πολυετή ιστορία, τεράστιο μέγεθος και εισηγμένες στο Nasdaq, αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξάπλωσή της στον χώρο του CTV
OCM logo
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι στόχοι που έχουν τεθεί βάσει του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσον αφορά το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, θα επιτευχθούν πριν το 2030, εφόσον συνεχιστεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ, τονίζει ο κ. Μανουσάκης
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης κατά τη συζήτηση με θέμα την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Ανδρέα Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY) και Π.έτρου Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas)
Newsit logo
Newsit logo