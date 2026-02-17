SAFE: Πράσινο φως στο Ecofin για αμυντικά δάνεια στην Ελλάδα έως 787,7 εκατ. ευρώ

Το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για τον μηχανισμό SAFE πήρε σήμερα (17.02.2026) την τελική έγκριση σε επίπεδο Ecofin, ανοίγοντας επίσημα τον δρόμο για δάνεια με ανώτατο ποσό 787,7 εκατ. ευρώ και προχρηματοδότηση περίπου 118,2 εκατ. ευρώ για αμυντικές επενδύσεις.

Με τη σημερινή απόφαση του Ecofin, η Ελλάδα περνά από το στάδιο της αξιολόγησης σε εκείνο της ενεργοποίησης της χρηματοδοτικής συνδρομής του SAFE, μαζί με Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία. Το δεύτερο αυτό πακέτο αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 74 δισ. ευρώ σε δάνεια, δηλαδή σχεδόν στο μισό της συνολικής οροφής των 150 δισ. ευρώ που μπορεί να κινητοποιήσει το SAFE. Για την Ελλάδα, το ανώτατο διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 787.669.283 ευρώ και η προβλεπόμενη προχρηματοδότηση σε 118.150.392,45 ευρώ.

Το SAFE είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού που δημιουργήθηκε για να στηρίξει κράτη-μέλη που θέλουν να επιταχύνουν επενδύσεις σε αμυντικές δυνατότητες. Πρόκειται για δάνεια με ευνοϊκούς όρους και μεγάλη διάρκεια, τα οποία αφορούν με αμυντικές προμήθειες και παραγωγή, με έμφαση στην κοινή προμήθεια και στη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Το κρίσιμο σημείο για την Ελλάδα είναι ότι η τελική έγκριση «κλειδώνει» το δικαίωμα να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπογραφή δανειακών συμφωνιών με τα κράτη – μέλη και στη συνέχεια στις εκταμιεύσεις, ξεκινώντας από την προχρηματοδότηση. Η εξέλιξη αυτή την θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου από την Κομισιόν όταν είχε εισηγηθεί στο Συμβούλιο την έγκριση της χρηματοδοτικής συνδρομής.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, έχει ήδη προηγηθεί ένα πρώτο κύμα αποφάσεων για άλλα οκτώ κράτη-μέλη συνολικής αξίας περίπου 38 δισ. ευρώ. Έτσι, με τα δύο πακέτα, καλύπτονται μέχρι στιγμής 16 σχέδια από τα 19 αιτήματα που έχουν κατατεθεί στο SAFE. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιοποιήσει η Κομισιόν για το δεύτερο κύμα, οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση των δανειακών συμφωνιών, με εκτιμώμενη εκκίνηση τον Μάρτιο 2026.