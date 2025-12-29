Τρικαλινός: Η Bottarga ανοίγει πανιά για την Αίγυπτο – Με 7% ανάπτυξη κλείνει το 2025

Με σταθερό προσανατολισμό στις διεθνείς αγορές και συνεχή επένδυση στο αυγοτάραχο Μεσολογγίου, η ιστορική εταιρεία Bottarga βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για άνοιγμα νέας αγοράς στην Αίγυπτο, όπως δήλωσε στο Newsit.gr ο πρόεδρος της εταιρείας, Ζαφείρης Τρικαλινός.

Πρόκειται για ένα άνοιγμα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία διευρύνει περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα, ενισχύοντας τις προοπτικές αύξησης του τζίρου για την επόμενη χρονιά. Εφόσον ολοκληρωθεί, η είσοδος στην αγορά της Αιγύπτου αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σταθμό στην αναπτυξιακή της πορεία.

Όπως εξηγεί ο κ. Τρικαλινός, η εξωστρέφεια είναι σήμερα ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Bottarga. Σήμερα περίπου το 40% του τζίρου της προέρχεται από εξαγωγές, με την εταιρεία να έχει εδραιωθεί τόσο σε απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές όσο και σε νέους προορισμούς. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Τουρκίας, μιας αγοράς με ισχυρή εγχώρια παραγωγή αυγοτάραχου, όπου η Bottarga έχει ήδη αποκτήσει παρουσία. Σημαντικό ρόλο στην εξωστρεφή στρατηγική της εταιρείας διαδραματίζει και η συμμετοχή της σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, όπως αυτή στο Ντουμπάι (26-30 Ιανουαρίου), που λειτουργούν ως εφαλτήριο για νέες συνεργασίες.

Για το 2025, η εταιρεία αναμένεται να κλείσει ανοδικά, με αύξηση τζίρου περίπου 7%, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της εταιρείας στο Newsit.gr, επιτυγχάνοντας τον στόχο των 2,15 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ το 2024.

Ωστόσο, η σταθερή ανοδική πορεία της εταιρείας δε στηρίζεται σε αυξήσεις τιμών. Παρά το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων, η Bottarga διατηρεί σταθερές τις τιμές της, επιλέγοντας να ανταγωνιστεί αγορές-κολοσσούς με συνέπεια στην ποιότητα και στο προϊόν. «Δεν κάνω αυξήσεις παρόλο που ανεβαίνουν τα πάντα, γιατί συναγωνιζόμαστε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και άλλα μέρη με μεγάλες παραγωγές», υπογράμμισε ο κ. Τρικαλινός.

Σημαντικό στήριγμα της ανάπτυξης παραμένει και η εγχώρια αγορά. Η αύξηση του τουρισμού, ειδικά στην Αθήνα, ενισχύει τη ζήτηση, καθώς πολλοί επισκέπτες επιλέγουν το αυγοτάραχο ως «πρεσβευτή» της ελληνικής γεύσης για να το πάρουν μαζί τους στο εξωτερικό. «Έχουμε άνοδο και στα μεγάλα markets, όπως τον Σκλαβενίτη, τον Βασιλόπουλο, τα duty free καταστήματα, ενώ είμαστε ανοδικά και στα delicatessen», τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Για το 2026, ο επικεφαλής της Bottarga εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε καλά τη νέα χρονιά, γιατί έχουν σχεδιαστεί πολλά νέα πράγματα. Εμείς θέλουμε χαμόγελο, εάν υπάρχει χαμόγελο και δεν γίνονται πράγματα που στεναχωρούν τον κόσμο, θα πάμε πολύ καλά».